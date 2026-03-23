Noa Lang raakte afgelopen week geblesseerd in het Champions League-duel tussen Galatasaray en Liverpool. Zijn duim liep een flinke snee op waar hij diezelfde avond nog aan geopereerd werd. Toch nam Ronald Koeman hem op in zijn selectie. Op de persconferentie gaf de bondscoach van Oranje een update over de vleugelspeler.

Het was een bijzonder moment toen de selectie van Oranje bekend werd gemaakt, want daar stond Noa Lang op de lijst terwijl de opgelopen blessure vrij ernstig leek. Hij bleef hangen met zijn duim tussen het hek en de reclameborden, werd direct dezelfde avond geopereerd, maar zit dus toch bij de selectie.

Reactie Ronald Koeman

"Dat was even schrikken inderdaad", blikt Ronald Koeman terug op de beelden die hij zag op de tv. "Maar hij komt hier straks op Zeist binnen en dan gaan we kijken hoe dat ervoor staat." In principe zou hij beschikbaar moeten zijn, vertelt de bondscoach, anders was hij er niet bij geweest.

Cody Gakpo ook

"Misschien zal hij er niet gelijk klaar voor zijn, misschien na één of twee dagen. Maar het moet een test zijn met zijn duim, zijn hand. Cody Gakpo heeft ook wat aan zijn hand. Hij loopt ook met een bandage. We gaan zien hoe het met hem gaat, of hij zich daar comfortabel bij voelt. Dat is ook voor hem afwachten."

Statement van de UEFA

De blessure van Lang deed veel stof opwaaien, want Galatasaray diende zelfs een klacht in bij de UEFA. Vanuit de UEFA is er inmiddels een statement naar buiten gekomen naar aanleiding van de blessure van Noa Lang. "Wij gaan de situatie naast het veld, inclusief de LED-boarding de aankomende wedstrijden grondig checken op potentiële vergelijkbare risico's. Indien nodig zullen we de club vragen gepaste actie te ondernemen. Wij wensen Noa Lang een snel en goed herstel", vertelt de bond tegenover The New York Times.