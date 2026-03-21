De uitschakeling van Galatasaray in de Champions League tegen Liverpool heeft een stevige nasleep teweeggebracht. Niet alleen de zware nederlaag op Anfield zorgt voor frustratie bij de Turkse topclub, ook het incident rond Noa Lang leidt tot grote woede. Vanuit Istanbul wordt de houding van Liverpool openlijk bekritiseerd, terwijl inmiddels ook de UEFA zich in de kwestie heeft gemengd.

De 26-jarige Nederlandse aanvaller raakte in de slotfase van het duel ernstig geblesseerd toen zijn duim bij een actie langs de zijlijn klem kwam te zitten tegen een scherp onderdeel van de reclameborden. Lang moest per brancard worden afgevoerd en werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een operatie aan zijn duim onderging. Via sociale media liet hij later weten dat de ingreep goed was verlopen. "Er kunnen nare dingen gebeuren. Mijn operatie is goed verlopen, dank aan iedereen", schreef hij.

Galatasaray woedend op Liverpool

Binnen Galatasaray sloeg de schrik al snel om in woede. Secretariis-generaal Eray Yazgan spaarde Liverpool niet en stelde in gesprek met het Turkse medium A Spor dat de Engelse club zich nog altijd niet heeft gemeld bij de Turkse topclub. Volgens hem wordt de ernst van het incident onvoldoende erkend. "Er is geen enkel excuus aangeboden door Liverpool aan onze club of aan onze speler. Dit is onacceptabel", klonk het.

Yazgan beschuldigde Liverpool bovendien van het verleggen van de aandacht. Volgens de bestuurder probeert de club het gesprek een andere kant op te sturen door discussies rond vermeend racistisch gedrag richting verdediger Ibrahima Konaté te benadrukken. "Er is een ernstige situatie die de gezondheid van een speler bedreigt en toch probeert men van onderwerp te veranderen", aldus de bestuurder.

Incident met Noa Lang wordt onderzocht

De UEFA heeft inmiddels laten weten dat de omstandigheden rond het incident worden onderzocht. De Europese voetbalbond bekijkt of de voorzieningen langs het veld en de plaatsing van LED-schermen bij toekomstige wedstrijden moeten worden aangepast om vergelijkbare risico’s te voorkomen. Daarbij werd ook benadrukt dat Lang een spoedig herstel wordt gewenst.

Galatasaray heeft ondertussen officieel een klacht ingediend en sluit verdere stappen niet uit. De Turkse club benadrukt dat het de kwestie niet zal laten rusten totdat er duidelijkheid en verantwoordelijkheid is. Vanuit Liverpool klonk wel een eerste reactie via aanvoerder Virgil van Dijk, die na de wedstrijd contact had met zijn landgenoot. "Ik heb hem even gesproken. Hopelijk staat hij snel weer op het veld, want als hij volgende week bij Oranje moet zijn, hebben we hem nodig", aldus de verdediger. Lang is ondanks zijn blessure opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman voor de oefenduels tegen Noorwegen en Ecuador.