In het programma Vandaag Inside is maandagavond veel kritiek gegeven op een initiatief van Gianni Zuiverloon. Zowel Johan Derksen als Valentijn Driessen zijn niet te spreken over het inzetten van de oud-profvoetballer voor mentale gezondheid in de voetbalwereld. Daarover sprak Zuiverloon uitgebreid in de nieuwe documentaire 'Echte mannen huilen niet'.

De documentaire 'Echte mannen huilen niet' ging maandagavond in première. Daarin vertellen meerdere oud-profvoetballers over hun eigen problemen en ervaringen met mentale gezondheid tijdens hun actieve carrières en de periode daarna. Zuiverloon zet zich al jaren in voor dat doel, en was samen met onder meer Cambuur-speler Mark Diemers en voormalig WK-finalist Edson Braafheid één van de bedenkers.

'Word ik gek van'

Maar hun goede bedoelingen kunnen niet bij iedereen op een goed woordje rekenen. De immer positieve Johan Derksen sprak zich maandag bij Vandaag Inside namelijk fel uit tegen het initiatief. “Daar word ik zo gek van… die Zuiverloon. Hij is nu mental coach en je kunt jezelf daartoe benoemen, want het is geen opleiding en geen beschermd beroep", begint Derksen met zijn uithaal naar de oud-speler van onder andere Feyenoord en sc Heerenveen.

"Hij heeft nu een documentaire waarin hij zich zorgen maakt over het feit dat mannen zo macho zijn dat ze niet openlijk durven te praten over mentale problemen”, vervolgt De Snor. “Dan geeft hij als voorbeeld dat hij voor een belangrijke wedstrijd slecht sliep. Nou, ik sliep al slecht als we tegen Helmond Sport moesten."

'Niet geschikt'

“De volgende dag had hij stress van de wedstrijd. En uiteindelijk, als ze naar het buitenland gingen, voelde hij zich eenzaam op een hotelkamer. Dan denk ik: dat zijn geen mentale problemen, jij bent niet geschikt voor het topvoetbal”, aldus Derksen.

“Met veel bombarie wil hij nu mensen helpen… Hoe de f*ck wil hij helpen dan?! Hij heeft niet eens een professionele opleiding daarvoor. En dan maken ze een documentaire, dat is toch gevaarlijk als dat soort zielenknijpers zich zo gaan benoemen?”, besluit de oud-voetballer met een flinke uithaal.

Valentijn Driessen

Ook tafelgast Valentijn Driessen, die bekend staat om zijn negatieve houding, is het eens met Derksen. “Zo creëer je alleen maar zachte eitjes. Is dit nou het grote probleem van alles en iedereen? Er staan mensen bij de voedselbank, die hebben niks te eten. Die hebben geen geld. Dit gaat toch nergens over, man. Een beetje kritiek mag ook niet meer”, besluit de voetbaljournalist.

Janmaat

In de docu 'Echte mannen huilen niet' spreken verschillende oud-voetballers over de struggles van tijdens en na hun carrière. Eerder werd al bekend dat voormalig international Daryl Janmaat lang struggelde met een cocaïneverslaving. Daarover sprak hij uitgebreid in de documentaire.

