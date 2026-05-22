Club Brugge werd donderdagavond kampioen van België. Hierna was het uiteraard tijd voor een feestje. Tijdens alle festiviteiten in de kleedkamer dook ineens oudgediende Noa Lang op.

Club Brugge kroonde zich voor twintigste keer tot landskampioen van België. De ploeg van onder anderen Bjorn Meijer en Ludovit Reis wist de titel veilig te stellen door donderdagavond met 2-2 gelijk te spelen bij Mechelen.

Noano duikt op bij oude club

Na het laatste fluitsignaal begonnen de spelers van Club Brugge uitbundig feest te vieren. Na een ceremonie op het veld gingen de festiviteiten vrolijk verder in de kleedkamer. Daar werd uiteraard een grote muziekbox aangeslingerd.

Een van de liedjes die werd opgezet was 'Ewa Safi', de nieuwste plaat van Lang die hij samen maakte met rapper Lil Kleine. Toen dat nummer opkwam kon Club Brugge-speler Jorne Spileers niets anders dan zijn oude ploeggenoot even te videobellen. De oud-PSV'er nam op en danste via zijn beeldscherm vrolijk mee op zijn eigen nummer tijdens het kampioensfeest van zijn oude ploeg.

Veelbesproken periode

Zelf werd Lang afgelopen maand ook kampioen. De linksbuiten was belangrijk in de titel van Galatasaray, die club nam hem in de winter op huurbasis over van Napoli. Toch kwam Lang de laatste tijd vooral in het nieuws als rapper. 'Ewa Safi' kwam namelijk binnen als nummer één in de Nederlandse top 50. Daarvoor maakte de voetballer onder zijn artiestennaam 'Noano' al meerder nummer 1-hits, zoals 'Waka' en 'Damage'. In een video op Instagram hintte Lang dat zijn eerste keer op het podium gaat plaatsvinden tijdens een concert van Lil Kleine.

Lang keert vanaf volgend seizoen normaalgesproken weer terug in Napels. Een voordeel voor de linksbuiten is dat Antonio Conte, waar Lang regelmatig bonje mee had, vertrekt bij Napoli. Het daarnaast ook nog maar de vraag of Lang door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd gaat worden voor het aankomende WK voetbal.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover