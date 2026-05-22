Mikky Kiemeney heeft via haar Instagram teruggeblikt op de periode dat ze zwanger was. Onder die foto's krijgt ze een aantal prachtige reacties van nogal wat bekende mensen, onder wie topschaatsster Jutta Leerdam.

Kiemeney en haar man Frenkie de Jong zijn inmiddels ouders van twee kinderen. In 2023 werd het stel voor het eerst vader en moeder van hun zoontje Miles. Twee jaar later beviel Kiemeney van haar tweede zoon genaamd Mason. Inmiddels is het gezin nog altijd dolgelukkig in Barcelona, maar de influencer denkt nog altijd op momenten terug aan de dagen dat ze zwanger was.

Post van Mikky Kiemeney

Op haar Instagram deelt Kiemeney een aantal foto's van de periode dat ze zwanger was van haar zoon Mason. 'We mogen je inmiddels al negen maanden bij ons hebben en dat na negen maanden dat je in mijn buik hebt gegroeid. Als ik terugkijk naar die foto's, dan voelt dat nog meer speciaal. Nu weet ik wie me de hele dag aan het schoppen was', zet Kiemeney als tekst bij een aantal foto's.

In de reacties regent het complimenten voor de vrouw van De Jong. Zo reageert topschaatsster Jutta Leerdam dat de vrouw van De Jong er 'prachtig' uit ziet. Ook zangeres Maan en influencers Monica Geuze en Sophie Milzink reageren vol liefde onder de foto's van Kiemeney. Ook vrouwen uit de Ajax-tijd van De Jong zijn zijn vrouw niet vergeten. De vrouw van Davy Klaassen reageert ook met hartjes onder de post.

FC Barcelona

De Jong speelt zaterdagavond om 21:00 uur de laatste wedstrijd van het seizoen met FC Barcelona. De middenvelder neemt het dan op tegen Valencia, al is het de vraag of hij zal spelen. De Jong lijkt wel gewoon fit voor het aankomende WK. Daar moet hij het samen met Oranje op gaan nemen tegen Japan, Zweden en Tunesië in het zuiden van de Verenigde Staten.

