Oranjeleeuwin Vivianne Miedema werd twee weken geleden landskampioen van Engeland met haar Manchester City. Deze titel behaalde ze in een voor haar moeilijke periode, waar ze openhartig op terugblikte.

Het was weer na tien jaar dat Miedema kampioen werd van Engeland, destijds met Arsenal. Echter kon de aanvalster niet voluit genieten van alle festiviteiten. Haar moeder lag er namelijk slecht bij in de periode van het kampioenschap. "Wonder boven wonder is ze weer wakker geworden", deelde Miedema eerder op Instagram.

Emotionele terugblik

De topscorer allertijden van de Leeuwinnen blikte donderdag terug op deze moeilijke periode. "Het vieren van de landstitel voelde dit keer extra speciaal. Niet omdat deze titel beter is dan alle andere, maar simpelweg omdat ik er veel meer voor heb moeten doorstaan", zo begon ze een bericht bestaande uit vijftien foto's van de afgelopen tijd.

Miedema schenkt in het bericht aandacht over de lastige keuzes waar ze in het verleden voor stond. "Ik heb al eerder verteld hoe dicht ik erbij was om te stoppen met voetballen, dat ik twijfelde of ik ooit nog een fatsoenlijk niveau zou bereiken of überhaupt nog van het spel zou kunnen genieten. Maar dit seizoen heeft me die vreugde en dat geloof teruggegeven. Het gevoel dat ik er weer wil staan ​​en het team wil helpen wedstrijden te winnen." Miedema kampte namelijk eerder met een ingrijpende kruisbandblessure.

Boven op die revalidatie was er dus de gehele situatie rond haar moeder. "De afgelopen weken waren ook op familiair vlak behoorlijk heftig. We wonnen de titel toen ik thuis was en we keken de wedstrijd voor de tv, wat erg emotioneel was. Mijn moeder kon ons de trofee afgelopen zaterdag op tv zien winnen en had een enorme glimlach op haar gezicht toen ik haar belde om de medaille te laten zien."

Kans op dubbel

Miedema sluit haar bericht met een positieve noot af. "Dus ja, het vieren van de landstitel dit weekend met het team was extra emotioneel (en overweldigend) om verschillende redenen, maar elke titel is speciaal en we mogen dat winnende gevoel nooit als vanzelfsprekend beschouwen." Miedema is zich nu aan het opmaken om de dubbel te pakken. Zondag speelt ze namelijk tegen Brighton voor de FA Cup in Wembely.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover