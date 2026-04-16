Het zijn voor twee mensen werelden die ogenschijnlijk ver uit elkaar liggen: de topsport en het bedrijfsleven. In de videopodcast Sportnieuws.nl Gameplan gaan ex-topwielrenner Tom Dumoulin en de CMO van Rabobank, Dorkas Koenen, in gesprek met elkaar over hun kijk op succes. "Daar heb ik veel profijt van gehad."

En successen boekte Dumoulin natuurlijk genoeg in zijn wielercarrière. Hij won meerdere olympische medailles, werd wereldkampioen, won in alle grote rondes etappes en was in 2017 de beste in de Giro d'Italia. Inmiddels is hij ook een talentvol hardloper en kende hij vorig jaar een verdienstelijk debuut op de marathon.

'Per ongeluk' gaan fietsen

Jarenlang boekte Dumoulin grote successen in het wielrennen. Talent had hij altijd al, maar in zijn beginperiode ontbrak het eigenlijk aan een 'gameplan' om grote successen te behalen. Hij ging pas op zijn vijftiende naar de fietsvereniging en begon immers 'per ongeluk' met wielrennen. "Maar ik vond het wel heel leuk en het daagde me uit", vertelt de ex-topwielrenner.

"Maar het was zeker niet met de intentie om nu echt daar mijn brood mee te verdienen." Dumoulin wilde simpelweg gewoon beter worden. "Die uitdaging was indirect misschien wel mijn gameplan, die uitdaging voor mezelf. Dat is mijn allergrootste drijfveer geweest, mijzelf pushen naar 'wat kan ik nog uit mezelf halen? Ik heb deze grens bereikt, is er nog iets meer? Hoe ver reikt het onbekende?' Ik vond die uitdaging zo interessant en zo boeiend, dat ik steeds weer een stapje verder ging."

Dumoulin is vooral bekend als klassementsman, maar was ook succesvol als tijdrijder. Ook was hij in zijn beginjaren betrokken bij de zogeheten 'sprinttrein' om topsprinter Marcel Kittel in de massasprint te helpen. "Ik kon vooral hard fietsen, maar niet zo goed bewegen in het peloton. Dat heb ik daar ontzettend goed geleerd en toen ik later klassementrenner werd, heb ik daar veel profijt van gehad. Ik wist mij moeiteloos en zonder veel energieverspilling in het peloton te bewegen. Dat heeft me veel inspiratie gebracht, de jaren dat het niet om mijn resultaten ging. Toen leerde ik ook dat fietsen veel meer was dan een individuele sport. Echt een teamsport, waarin de individuele kwaliteiten nog altijd heel belangrijk zijn."

Parallel met bedrijfsleven

Die verantwoordelijkheid voor je individuele resultaat vond Dumoulin enorm leuk aan het wielrennen. Het zorgt ook voor herkenning bij Koenen, die parallellen trekt richting het bedrijfsleven. "Ik moet eigenlijk ook altijd voorin dat peloton fietsen. Dat is wel iets wat onderschat wordt. Dat je continu aan moet staan, overal op moet letten. In dit geval zijn dat conversieratio's, hoe gaat het met campagnes? Bij jou was dat de wind, zit er een gat in de weg, wie demarreert er? Ik denk dat onderschat wordt hoeveel kracht dat kost, of je nou in het bedrijfsleven of topsporter bent, om continu op je qui-vive te zijn. Als je een keer verslapt, dan word je altijd wel een keer gefopt."

Dumoulin is het daarmee eens. "Jij draagt de verantwoordelijk alles campagnes, terwijl de mensen 'onder' jou vaak alleen voor hun campagne verantwoordelijk zijn. Daar komt iets minder druk bij kijken dan degene die verantwoordelijk is voor alles. Dat herken ik heel erg uit mijn jaren als kopman. Ik was niet alleen verantwoordelijk voor mijn eigen presatie van die dag, maar ook voor de media, ploeg, sponsoren, voor mijn ploeggenoten."

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk. In deze aflevering gaat ex-topwielrenner Tom Dumoulin in gesprek met Dorkas Koenen (CMO Rabobank).

Eerder verschenen er al afleveringen met Mark Tuitert (ex-topschaatser) samen met Bas Tomassen (CEO van Colbe), Marc Lammers (voormalig hockeycoach) samen met Bas van der Veldt (CEO AFAS Software), Björn Kuipers (ex-topscheidsrechter) en Marc van Erven (CEO Arag). Later volgen nog afleveringen met Pieter van den Hoogenband (olympisch zwemkampioen) en Arno de Jong (CCO Nederlandse Loterij) en met Guus Hiddink (voormalig toptrainer) en Klaas Dijkhoff (ex-polticus en ondernemer).