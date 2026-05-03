Voor Kayne van Oevelen is de wedstrijd tussen FC Volendam en sc Heerenveen zondagmiddag uitgelopen op een drama. De 22-jarige doelman raakte geblesseerd bij een botsing en moest met een brancard van het veld.

Er stond iets minder dan een uur op de klok toen het misging voor Van Oevelen. Hij plukte een voorzet van Heerenveen eenvoudig uit de lucht, maar kwam toen in botsing met verdediger Sam Kersten van de bezoekers uit Friesland.

Brancard

Op het eerste oog leek hier niet zo veel aan de hand, maar de reactie van Van Oevelen sprak boekdelen. Hij ging naar de grond en het was meteen duidelijk dat de jonge doelman veel pijn had. Hij werd met een brancard van het veld gedragen en had zijn handschoenen voor zijn ogen om de tranen te verbergen.

Bekend broertje

De vervanger van Van Oevelen was Roy Steur. Hij maakte daarmee zijn debuut voor Volendam. Zijn jongere broertje speelde zaterdagavond nog mee tijdens de topper tussen Ajax en PSV en breekt dit seizoen definitief door bij de club uit de hoofdstad.

Domper voor Volendam

De blessure van Van Oevelen is een flinke domper voor Volendam in de strijd tegen degradatie. Directe degradatie lijkt afgewend te zijn door de ploeg van Rick Kruys, maar de strijd om de zestiende plaats ligt nog volledig open. Excelsior en Telstar behaalden dit weekend al een resultaat en Volendam zal daar in mee moeten.

