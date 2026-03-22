Het zijn mooie tijden voor Sean Steur. De jongeling van Ajax beleeft dit jaar zijn doorbraak bij Ajax en was zondagmiddag van grote waarde voor de Amsterdammers in De Klassieker tegen Feyenoord. Lang leek hij de enige goal van de wedstrijd te maken, maar hij kwam bedrogen uit. Na afloop sprak hij over zijn goede wedstrijd.

Sean Steur beleeft een heerlijk seizoen bij Ajax. Vorige week tegen Sparta leverde hij zijn eerste assist en zondagmiddag in De Kuip maakte hij zijn eerste doelpunt namens Ajax 1. Dat deed hij op prachtige wijze. Vanaf randje zestien schoot hij de bal vernietigend tegen de touwen. Hoogstpersoonlijk kreeg hij De Kuip doodstil.

Eerste doelpunt Ajax 1

"Ik was ontzettend blij dat ik scoorde, het was mooier geweest als we hadden gewonnen. Dat beperkt voor mij de blijdschap wel een beetje", bekende Steur na afloop van de wedstrijd die in 1-1 eindigde. Hij zag zijn Ajax na het doelpunt van hem wat terugzakken. "Dat is misschien ook wel logisch als je voor staat, uiteindelijk krijg je dan de pingel tegen en dat is balen."

Enige teleurstelling overheerste bij Steur na afloop, maar uiteindelijk zal hij met een positief gevoel terugkijken op zijn eerste doelpunt. Hij vierde het uitbundig, voor de fans van Feyenoord. "Ik vind dat dit een beetje erbij hoort", zegt hij daarover. "Juichen hoort erbij in De Klassieker. Ik dacht er niet over na, het was gewoon mijn reactie in het moment."

Liever scoren in de ArenA

Hoe mooi het ook is om zijn eerste doelpunt tegen Feyenoord te maken, Steur vindt wel dat het nog mooier had gekund. "Scoren in De Kuip is leuk, ik doe het liever in de Johan Cruijff ArenA, maar om hier mijn eerste goal te maken neem ik ook genoegen mee", lacht hij.

Steur gaf ook nog aan dat hij alle vertrouwen heeft in een goede afloop voor Ajax, waarmee hij doelt op het behalen van de tweede plaats. En bij de goede prestaties van Steur hoort natuurlijk ook een contractonderhandeling met Ajax. "Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen", lacht hij.