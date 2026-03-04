Oud-voetballer Demy de Zeeuw lijkt iemand die alles goed voor elkaar heeft. Een mooie sportcarrière, gevolgd door een zeer goedlopend bedrijf, en daarnaast een lieve vrouw en twee leuke kinderen. Toch kampte de voormalig Oranje-international lang met het gevoel 'ongewenst' te zijn. Daar spreekt De Zeeuw zeer open over in de nieuwe documentaire 'Echte mannen huilen niet'.

Zowel op het voetbalveld als daarbuiten is Demy de Zeeuw zeer succesvol. Als voetballer kwam hij uit voor onder andere AZ en Ajax, en vertegenwoordigde hij het Nederlands elftal op het WK in Zuid-Afrika. Daarna zette hij met succes zijn eigen bedrijven, het kledingmerk BALR en voetbalplatform 433, op. Toch is De Zeeuw lang niet altijd zo gelukkig geweest als dat doet lijken.

Documentaire

In de documentaire Echte mannen huilen niet spreekt De Zeeuw over de mentale problemen die hij tijdens zijn jeugd had. In die documentaire, met oud-voetballers Edson Braafheid en Gianni Zuiverloon als initiatiefnemers, staat de mentale gezondheid van profvoetballers centraal.

"Mijn moeder was zestien toen ze mij kreeg, mijn vader was eenentwintig. Dus die waren echt heel jong", begint De Zeeuw openhartig in de docu. "En als ik dan nu mensen van die leeftijd zie, denk ik van ja, hoe kan je überhaupt een kind krijgen of eraan denken om een kind te krijgen? Bij mij en mijn ouders is dat toch gebeurd."

'Ongewenst'

Door de jonge leeftijd van zijn ouders had de voormalig middenvelder vaak het idee niet gewenst te zijn. "Als je het ongewenste gevoel hebt dat je alles alleen moet doen, dan ga je het ook alleen doen. En dan zeg je ook: ik heb niemand nodig", vertelt hij daarover. "Die overtuiging heb ik altijd gehad. Van dat ik niemand nodig heb."

De Zeeuw haalde veel steun uit verhalen van andere mensen, die met dezelfde problemen kampen. "Er zijn zoveel mensen die datzelfde voelen. Ik kreeg zoveel berichten van zoveel mensen die ook allemaal dat gevoel hebben", licht De Zeeuw toe. "En die ook zeggen van: maar je bent wel gewenst. En dat is wel iets wat blijkt. Dat echt heel veel mensen daar last van hebben. Dat had me wel verbaasd ja."

Vaderschap

De lastige band van De Zeeuw met zijn ouders bezorgden hem bovendien veel twijfels rond zijn eigen vaderschap. "Dus ik heb ook niet een heel goed ideaalbeeld van: oké hoe is het dan om papa te zijn? Of wat is dan het goede voorbeeld?", zijn enkele vragen die bij hem opkwamen. "Nu heb ik een vrouw en kinderen en die hebben me wel nodig."

Die onzekerheid werkt nog altijd door in het leven van de succesvolle zakenman. "Vaak doe ik nog steeds te veel dingen alleen. Terwijl ik eigenlijk veel meer mijn vrouw en kinderen erbij moet betrekken", zo besluit De Zeeuw, die in 2016 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.

Janmaat

In de documentaire Echte mannen huilen niet spreken diverse oud-voetballers over de problemen die ze tijdens of na hun carrières ervoeren. Zo kwam oud-Feyenoorder Daryl Janmaat met de ontboezeming drugsverslaafd te zijn geweest, terwijl Ryan Donk zich in Turkije alleen opsloot en ging drinken. Met de docu hopen de oud-voetballers een lans te breken om het taboe rondom mentale gezondheid bij mannen te verminderen.