Voor Vandaag Inside was het een succesvol jaar. De kijkcijfers waren torenhoog en voor de tweede keer in de geschiedenis van het programma werd de belangrijkste televisieprijs van het jaar geworden. Toch zijn er ook zorgen. En die spreekt René van der Gijp openlijk uit.

Dat doet Gijp in het Algemeen Dagblad, dat hem bezocht bij een van de opnames van de populaire podcats KieftJansenEgmondGijp. Daar vormt de ex-topvoetballer een viertal, samen met ex-topspits Wim Kieft, journalist en schrijver Michiel van Egmond en zaakwaarnemer Rob Jansen. Uiteraard nam Van der Gijp ook geen blad voor de mond om over andere zaken te praten.

Zoals Vandaag Inside bijvoorbeeld. Vier keer per week is hij daar te zien met Johan Derksen en Wilfred Genee, met wie het het programma al jarenlang maakt. Van der Gijp maakt er nooit een geheim van dat hij compleet anders in elkaar zit dan zijn twee collega's en doet dat nu ook niet. "Ik maak me weleens zorgen om Johan", stelt hij.

Johan Derksen is verantwoordelijk

De reden daarvoor is de 'ongelooflijke werkethiek' van De Snor. "76 hè. Blijf lekker een dagje thuis als je grieperig bent, of geopereerd aan een liesbreuk, denk ik dan, of een weekje." Volgens Van der Gijp is een korte afwezigheid van Derksen best op te vangen met andere gasten, al weet hij dat Derksen en Genee zo niet in elkaar zitten. "Maar zij voelen zich ook enorm verantwoordelijk voor het programma."

En zo zijn er meer zaken waar Van der Gijp zich geregeld over verbaasd. In de podcast met Jansen, Van Egmond en Kieft gaat het meer over voetbal dan bij Vandaag Inside en dat vindt hij uiteraard prettiger. "Ik heb daar bij Vandaag Inside meer moeite mee. Kijk, die maandag gaat wel. Dan is er voetbal geweest, Mathieu van der Poel, Max Verstappen, genoeg gebeurd. Op de vrijdag gaan we weer naar het weekend en kijken we weer vooruit."

Vrije dag op woensdag

Maar op de dinsdag en donderdag heeft Van der Gijp het lastiger. Op woensdag is hij er niet meer bij en gaat hij lekker uiteten met zijn gezin. Ook omdat hij als het niet over sport gaat, minder inbreng heeft in het programma. "Ik vond vijf avonden gewoon te veel. Ik vind het vervelend als ik een avond niet veel heb voor een uitzending. Dan voel ik me een beetje voor lul zitten aan die tafel."

Winterstop voor Vandaag Inside

Voorlopig is Van der Gijp met zijn collega's niet op televisie te bewonderen. Ze keren pas op 19 januari weer terug met Vandaag Inside. Dan beginnen ze aan een bijzonder kalenderjaar, want later dit jaar maken ze rondom het WK voetbal het programma vanaf Curaçao.