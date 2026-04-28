Het vrouwenteam van FC Twente gaat de slotfase van de Eredivisie in zonder Jill Roord en Lieske Carleer. Oranje-international Roord herstelt van een buikoperatie, meldt de club uit Enschede op haar website. "De komende periode zal duidelijk worden wanneer ze weer kan aansluiten bij de selectie", aldus Twente.

Carleer, die vorig jaar debuteerde in het Nederlands elftal, is al langer geblesseerd. Zij heeft tijdens haar revalidatie een nieuwe blessure opgelopen en zal dit seizoen niet meer in actie komen. De voetbalsters van FC Twente staan derde in de Eredivisie, 5 punten achter koploper PSV en met 1 punt minder dan Ajax. Er zijn nog drie speelronden. PEC Zwolle is zondag de eerstvolgende tegenstander.

Opmerkelijke stap

Oranje-international Roord (29) maakte afgelopen zomer een opmerkelijke stap. Ze keerde terug bij FC Twente, waar ze jaren geleden als tiener debuteerde. Vervolgens kwam ze terecht bij topclubs als Arsenal, Bayern München, Wolfsburg en Manchester City. Vorig jaar kreeg ze een relatie met tophockeyster Pien Sanders, die in voor HC Den Bosch speelt en dus in Nederland woont. Mede daardoor besloot Roord om terug te keren naar Nederland. Haar vader René Roord blikte eerder deze maand in gesprek met Sportnieuws.nl terug op haar opmerkelijke keuze.

"Ik vond het eerst wel jammer dat ze terug wilde en moest wennen aan het idee, maar achteraf is het een heel goede stap geweest", zo stelde hij. Hij ziet namelijk ook heel veel voordelen van een voetballende dochter in Nederland. Zo kon ze voor het eerst in jaren bij een belangrijke verjaardag zijn. "We hebben haar in de coronatijd bijvoorbeeld een jaar niet gezien. Dat vonden wij als gezin echt héél erg. Jill bleef daar alleen achter tijdens de feestdagen, dat is het laatste wat je als ouder wil."

Gelukkig in Nederland

Inmiddels is Roord dus gelukkig als speelster van Twente en met Sanders als vriendin. De twee wonen ook samen en papa Roord verwacht niet dat ze ooit nog een stap naar het buitenland maakt. "Ze is zó gelukkig in Nederland, kan lekker voetballen en haar vriendin hockeyt hier op hoog niveau. Dan zouden ze samen moeten gaan, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren."