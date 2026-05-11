Frenkie de Jong werd zondagavond voor de derde keer kampioen met FC Barcelona, maar de echte blikvanger van de avond was een stuk kleiner dan de middenvelder zelf. Na de historische 2-0 zege op aartsrivaal Real Madrid trapte De Jong samen met zoontje Mason een balletje op het iconische veld van Camp Nou.

De Jong begon de kampioenswedstrijd op de bank, maar mocht na een uur invallen en deelde zo mee in het feest. Het was zijn derde landstitel met de Catalaanse topclub. "Alle titels zijn speciaal, maar deze is extra speciaal", vertelde hij na afloop bij Movistar Plus. "Omdat we hem thuis tegen Real Madrid hebben binnengesleept. We zijn dit jaar duidelijk het beste team van Spanje geweest."

Mason steelt de show

Na de festiviteiten was het tijd voor misschien wel het schattigste moment van de avond. De Jong nam zijn beide zoontjes mee het veld op om in de voetsporen van hun vader te treden. Terwijl Miles met oom Youri een balletje trapte, ging Frenkie zelf aan de slag met de kleine Mason.

Frenkie tilde Mason op en liet hem tegen een strandbal trappen. En wat bleek: de kleine Mason trapte de bal met links. Opvallend, want papa Frenkie is juist een rechtsbenige speler. Al snel is te zien hoe moeder Micky Kiemeney de baby overneemt om hem weer goed aan te kleden.

Leven in Barcelona

De Jong leeft momenteel op een roze wolk. Het gezin woont gelukkig in Barcelona, waar zijn tweede zoontje Mason op 21 augustus werd geboren. Zijn geliefde Micky vierde onlangs haar 28e verjaardag en omschreef de dag als 'de perfecte dag'. Dinsdag is het de beurt aan Frenkie zelf, dan hij wordt dan 29 jaar. Die verjaardag viert hij nu dus als kersverse kampioen van Spanje.

Bij Barcelona heeft Frenkie de Jong inmiddels een indrukwekkende prijzenkast opgebouwd: drie landstitels, drie keer de Supercopa en twee keer de Copa del Rey. Toch ontbreekt er nog één prijs die hij het allerliefste wil winnen: de Champions League. Met Barcelona kwam hij vooralsnog niet verder dan de halve finale, ook bij Ajax in 2019 was dat het eindstation. De uitschakeling dit seizoen door Atlético Madrid blijft als enige smet kleven aan een verder uitstekend jaar.

Eerbetoon aan trainer

De Jong prees na afloop ook de rol van Hansi Flick, de coach die de kampioenswedstrijd inging op een van de moeilijkste dagen van zijn leven na het overlijden van zijn vader. "Hij is heel belangrijk voor ons en heeft zeer duidelijke ideeën. Op het veld geeft hij ons veel vrijheid om onze kwaliteiten te laten zien", aldus De Jong.

