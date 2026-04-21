Alkmaar barstte dinsdagavond uit zijn voegen voor bekerwinnaar AZ. De ploeg had een busrit door de stad, gevolgd door een huldiging bij het stadion. Een aantal spelers wist de fles goed te vinden, onder wie smaakmaker Kees Smit. Ook was er een flinke discussie over wie nou de mooiste zonnebril droeg.

Het lentezonnetje scheen namelijk heerlijk in Alkmaar, waar duizenden fans bijeen waren gekomen voor de huldiging van de spelers en staf van AZ. Zondag wonnen de Alkmaarders de Eurojackpot KNVB Beker door NEC in de finale met 5-1 te verslaan.

Feestbeest Kees Smit

Doelpuntenmaker Kees Smit, die de vierde voor zijn rekening nam, werd door zijn medespelers unaniem verkozen als grootste feestbeest. "Ik heb Kees een heel klein beetje in de gaten kunnen houden", lachte Peer Koopmeiners voor de camera van Sportnieuws.nl. "Hij kwam af en toe langs banjeren. Maar voor de rest heb ik hem lekker zijn gang laten gaan. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen."

Zelf genoot Koopmeiners ook met volle teugen van de bekerwinst. Vorig jaar was hij de schlemiel door tegen Go Ahead Eagles hands te maken. Nu is hij "onwijs blij". "Al drie dagen lang is het alleen maar genieten. Met alle mensen er omheen, met het team, met familie, met alle fans. Alles is mooi."

Brillendiscussie

Ook Mexx Meerdink werd voor de camera getrokken. Hij hield het bij een colaatje. Wat opviel was het mooie montuur dat de spits droeg. Zelf gaf hij credits aan Troy Parrott en Wouter Goes, die in zijn ogen "goede brillen" droegen. Zelf had hij "een nuchter brilletje".

"Ik heb deze al een tijdje. Ik vind dit type bril echt mooi", reageerde de Ierse spits Parrott op de lof. "Alle jongens zien er geweldig uit", deelde hij nog een compliment uit.

Dat deed hij ook aan collega-spits Meerdink, die hij graag als toekomstig spits van AZ ziet. "Eerlijk gezegd vind ik dat hij het verdient. We hebben een goede band en hij is altijd heel steunend geweest. Ik weet dat veel mensen vragen stellen over concurrentie en rivaliteit, maar dat is hier niet het geval. We hebben een goede relatie. Ik hoop echt van harte dat hij het beste laat zien."