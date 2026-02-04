Een opmerkelijk verhaal over de Britse skeletonploeg. Zij zijn een van de grootste kanshebbers op een gouden medaille op de Olympische Spelen voor Groot-Brittannië, maar zijn verzeild geraakt in een flinke rel. De reden? Hun helm.

De leden van het skeletonteam dragen natuurlijk een helm en hadden de kleding helemaal tiptop in orde voor de Spelen, totdat daar een stokje voor werd gestoken. De internationale bond voor bobslee en skeleton oordeelde namelijk dat de helmen niet voldoen aan de door hun opgestelde skeletonregels.

Helmen mogen niet op Olympische Spelen

Dat nieuws kregen de olympiërs vlak voor de Spelen te horen. Dat betekent dus dat ze de helmen niet mogen dragen tijdens de Spelen. Daar waren de Britten het vanzelfsprekend niet mee eens. En dus stappen ze naar het Hof van Arbitrage voor Sport: het CAS. Die organisatie moet dus beoordelen of de helmen inderdaad niet zijn toegestaan.

Het CAS doet daar een uitspraak over, maar dat kan nog even duren. Volgens de BBC wordt de uitspraak vrijdag verwacht. En dat is net op tijd. Volgende week begint de skeletonwedstrijd namelijk op 12 februari. De komende dagen wordt duidelijk of de Britten, of de internationale bond gelijk krijgt.

Niet de eerste keer

De helmen zijn vaker onderwerp van gesprek op de Spelen. In 2010 won de Britse Amy Williams goud bij het snowboarden, maar dienden andere landen tevergeefs protest in vanwege haar helm.

Voor de skeletonners uit Groot-Brittannië is te hopen dat ze in hun gewenste outfit mogen starten. Ze zijn immers in topvorm. Matt Weston won het algemeen klassement in de wereldbeker, landgenoot Marcus Wyatt pakte het zilver. Overigens deden ze dat met een andere helm.

Nederland ook succesvol bij skeleton

Namens Nederland hebben we ook een sterke troef in handen bij het skeleton. Bij de vrouwen gaat Kimberley Bos opnieuw voor succes. De Nederlandse schreef vier jaar geleden op de Spelen van Beijing sportgeschiedenis. Ze greep het brons en dat betekende de eerste skeletonmedaille ooit voor Nederland.