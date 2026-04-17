Olympisch kampioenen Riku Miura en Ryuichi Kihara hebben gezamenlijk een punt achter hun carrière gezet. De kunstrijders wonnen nog goud in Milaan en stoppen nu op hun hoogtepunt.

Het duo veroverde in februari de gouden medaille op de Olympische Spelen van Milaan. Naast de olympische titel veroverden Miura (24) en Kihara (33) onder meer twee wereldtitels en twee zilveren olympische medailles.

'We hebben nergens spijt van'

"Riku Miura en Ryuichi Kihara hebben besloten om aan het einde van dit seizoen te stoppen", schreef het duo in een verklaring op sociale media. "We beëindigen onze competitieve carrière, maar we hebben het gevoel dat we alles hebben gegeven en we hebben nergens spijt van. We zullen alle dingen die we hebben meegemaakt en de mensen die we hebben ontmoet nooit meer vergeten. We zullen dat voor altijd met ons meedragen met een diep gevoel van dank voor de steun die we hebben ontvangen."

Ook bedanken Miura en Kihara hun fans en sponsoren nog even voor de steun die ze mochten ontvangen tijdens hun actieve carrière in het kunstschaatsen. "Elke keer als we uitdagingen tegenkwamen was er wel iemand die ons de helpende hand bood. Elke daad van steun heeft ons sterker gemaakt. We willen al onze sponsoren, familie en vrienden bedanken die naast ons stonden in onze carrière. Ook bedanken we onze coach Bruno Marcotte en zijn staf die ons gedurende het hele proces begeleid hebben."

Via hun Instagram maken Miura en Kihara ook gelijk bekend dat ze nu 'nieuwe uitdagingen' aangaan. Waar dit precies overgaat, maakt het duo nog niet bekend. Wel hebben Miura en Kihara het doel om kunstschaatsen bij een breder publiek aan de man te brengen in hun thuisland Japan. Daarbij hopen ze ook op steun van de fans die ze gedurende hun loopbaan ook gesteund hebben.