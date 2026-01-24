Nederland gaat op de Olympische Spelen in Milaan weer voor een flinke sloot aan medailles en wie weet zorgt Kimberley Bos opnieuw voor een historische plak. Vier jaar geleden won ze brons in het skeleton, de eerste Nederlandse medaille ooit op dat onderdeel. Toch is ze geen landelijke bekendheid zoals menig schaatser die volgende maand schittert in Italië. Wat vindt Bos daar zelf van?

De inmiddels 32-jarige werd al eens wereldkampioene, schreef een EK op haar naam, staat voor haar derde Spelen en won dus een historische plak tijdens de Winterspelen van Beijing. Ook verscheen ze al eens in bijvoorbeeld populaire programma's als De Wereld Draait Door, maar het is nou niet zo dat ze in heel het land niet normaal over straat kan.

Gewoon winkelen in Arnhem en Utrecht

Hoewel: "In Ede (haar geboorteplaats, red.) wel en in een oranje jas van TeamNL ook", zo verzekert ze in gesprek met Helden Magazine. Daar wordt ze geregeld aangeklampt. "Maar ik vind het heerlijk dat ik gewoon kan winkelen in Arnhem en Utrecht en dat ik niet lastgevallen word. In het middelpunt staan is niet iets waar ik van hou. Maar het hoort wel bij succes hebben in een sport. Zo simpel is het ook."

Moeite met sponsoren vinden

En succes heeft ze. In 2018 was ze de eerste Nederlandse die in het skeleton naar de Spelen mocht. In 2022 was er dus brons. Tel daar een EK-winst en een WK-titel bij op en de fans en sponsoren staan in de rij. Dat is bij Bos echter niet het geval. "In moet zelf zoeken naar sponsors en publiciteit. Ik zie de zoektocht naar sponsors en aandacht echt als iets dat hoort bij mijn werk als skeletonner."

Bos claimt dat ze pas sinds twee seizoenen het gewenste budget heeft om 'te kunnen doen wat ik moet doen'. Daarvoor was dat ondanks al die titels dus nog niet het geval. "Zelfs richting de vorige Spelen in Beijing, waar ik brons won, was het lastig om alles te financieren. Ik heb daar nu geen stress meer van en dat is fijn. Al komt er veel werk kijken bij activiteiten voor sponsors, maar het feit dat ik ze heb, geeft veel rust."

Pas laat in actie op Olympische Spelen

De skeletononderdelen vinden pas laat tijdens de Spelen plaats. Pas vanaf donderdag 12 februari is het de beurt aan de mannen, die een dag later om de medailles strijden. Bos komt op vrijdag 13 en zaterdag 14 februari in actie. Op die laatste dag worden de medailles verdeeld.