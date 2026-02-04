De openingsceremonie vindt vrijdagavond pas plaats, maar voor sommigen zijn de Olympische Winterspelen al begonnen. De eerste wedstrijden vonden al op woensdag plaats en dat zorgde bij de organisatie meteen voor stof tot nadenken. Al na een paar minuten ging er iets mis.

Lang niet iedereen zal thuis voor de buis zitten voor het eerste sportevenement, dat was namelijk het gemengd dubbel bij het curling. Groot-Brittannië nam het op tegen Noorwegen, maar beide landen moesten al snel stoppen met hun wedstrijd. Daar konden de sporters echter niets aan doen, want een belangrijk aspect buiten hun macht hield er plots mee op.

Stroomstoring

Al na een paar minuten lag de wedstrijd stil. "Volgens mij is er een kleine stroomstoring", merkte de commentator van Eurosport en HBO Max op. "Het wordt een beetje donker in de hal. Even een technische time-out dus voor de teams."

update: four minutes into the first event of the Winter Olympics, there has been a power outage https://t.co/8g7fOpg0T7 pic.twitter.com/mvniehqLCI — Rodger Sherman (@rodger) February 4, 2026

Op de beelden is vervolgens duidelijk te zien dat de curlinghal, waar eerst nog flink licht brandde, plots vrij donker was geworden en er dus niet te sporten valt. "Gezellige setting, maar minder om te zien waar je naartoe gooit natuurlijk."

Lachende olympiërs

Gelukkig duurde het niet allemaal enorm lang. Al vrij snel gingen de scoreborden weer aan en na wat onduidelijkheid gingen minuten later de grote lampen ook weer branden. Zodoende konden de curlingspelers even later na het nodige oponthoud weer verder met hun wedstrijden. Dat werd gevierd met wat jolig gejuich en applaus, want ook de olympiërs konden er wel om lachen. "Bijzonder begin zo van de Olympische Spelen."

Voor veel olympiërs zijn de Spelen nog niet echt begonnen. Vrijdagavond vindt de openingsceremonie plaats en vanaf dat moment wordt er écht veel gesport. In bepaalde sporten is het echter niet mogelijk om alle duels tussen zaterdag 7 februari en zondag 22 februari te knutselen. En dus komen veel curlingspelers en ijshockeyers al voor de openingsceremonie in actie.

Nederland doet niet mee bij het curling. 'We' wisten ons nog nooit te plaatsen voor de sport op de Spelen. Ook dit keer slaagden de curlingmannen en de 'mixed doubles' er niet in.