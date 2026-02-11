Sophia Kirkby is met twee missies op de Olympische Spelen in Milaan. De ene is jagen op medailles tijdens het rodelen, de andere is de liefde van haar leven proberen te vinden op de Winterspelen. De 24-jarige Amerikaanse kondigde zichzelf aan als de 'meest begeerlijke vrijgezel' en zette haar datingapps open voor iedereen die interesse in haar heeft. Met Valentijnsdag voor de boeg geeft ze een update over haar actie.

De Amerikaanse rodelaarster kreeg inmiddels meer dan 600 berichtjes van geïnteresseerde singles die wel met haar op date willen in Milaan. En dat na pas drie dagen actief te zijn in het olympisch dorp. Kirkby moet woensdag en donderdag presteren op de baan, maar maakt daarna alle tijd vrij om met mannen te gaan daten. "Ik heb zoveel reacties gehad en ik ben er klaar voor om iedereen te beantwoorden", zegt ze in gesprek met Women's Health.

Twee dates gepland voor Valentijnsdag

"Ik heb momenteel zelfs twee dates al gepland voor 14 februari (Valentijnsdag, red.) en ik sta ervoor open om meer te doen als mijn vrije tijd dat toelaat." Als ze zich voorstelt aan haar potentiële partners, houdt ze het simpel. "Ik ben Sophia, ik doe mee aan het duorodelen bij de vrouwen en ik run ook een bedrijf in keramiek. Als ze geïnteresseerd zijn, leg ik vervolgens de sport uit. Ik probeer het normaal te houden en het niet aan te laten voelen als een interview."

Afknappers

Ze geeft haar geïnteresseerden wel alvast wat afknappers mee. "Veel vloeken op een date, naar een etentje komen in rommelige kleren zoals een hoodie, respectloos zijn, een ex noemen en gekke dingen zeggen zoals dat je alleen blondines datet. Als een man onvolwassen of gek is op een negatieve manier, dan ben ik weg", zo geeft ze duidelijk aan.

'Zin om elkaar te ontmoeten'

Ze heeft het voorlopig meer dan naar haar zin in het olympisch dorp in Milaan. "Iedereens programma is intens en mensen zijn echt gefocust op hun schema, maar het is ook super sociaal. Er is veel vriendelijke energie en sporters hebben zin om elkaar te ontmoeten."

Moeilijk om te daten

Ze vindt het moeilijk om te daten in haar thuisbasis in een klein dorpje in New York, vooral door haar vele reizen. "Ik ben een half jaar van huis en als ik wel thuis ben, dan is er in Lake Placid veel verloop van mensen. Veel studenten komen met werkvisa daar naartoe om een seizoen te werken en vertrekken daarna weer. Dat maakt het moeilijk om te daten, want ze komen zelden terug."