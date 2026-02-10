Het olympisch dorp in Milaan zit tijdens de Winterspelen wekenlang vol met topsporters uit de hele wereld. Voor vrijgezelle atleten is het dé plek om andere sporters te ontmoeten. De Amerikaanse rodelaarster Sophia Kirkby heeft daar uitgesproken plannen voor en dat zorgt voor verbazing en amusement in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast met Ellen Hoog en Naomi van As.

“We gaan het even over iets lustopwekkends hebben”, begint Van As lachend. “Sophia Kirkby, een Amerikaanse rodelaarster, heeft zichzelf benoemd tot de meest begeerde vrijgezel van de Olympische Spelen. Ze heeft grote plannen in het olympisch dorp.”

“Ja, zij gaat lekker tinderen”, vult Hoog aan. “Het is natuurlijk ook een beetje een sketch, een grap. Ik heb ook even op haar Instagram gekeken en haar hele pagina staat vol met de Olympische Spelen. Je kon terugscrollen tot je een ons weegt”, vertelt Van As.

The love of you life

Ze vervolgt: “Het begint met de outfits en alles wat ze heeft gekregen. Daarna alleen maar filmpjes. Dan denk ik: ja, zo ga je wel iemand vinden in dat dorp. The love of your life.”

Hoog ziet er vooral de humor van in. “Het lijkt me wel hilarisch als het haar lukt. Ze gaf dus echt aan dat ze als ‘meest begeerde vrijgezel’ naar Milaan ging en daar de liefde van haar leven wil vinden. Ze heeft Tinder en alle andere datingapps op haar telefoon gezet. Ze heeft gewoon een doel.”

Afleiding?

Van As lacht: “Misschien krijgt ze gewoon vlinders en gaat ze nog harder rodelen.” Ze vraagt zich hardop af of het haar ook kan afleiden. “Voor haar is dit blijkbaar ontspanning en een fijne manier om zich voor te bereiden. Een collega zei ook dat ze heel extravert is.”

Volgens Hoog hoeft dat geen probleem te zijn. “Als dit niet voor haar zou werken, dan deed ze dit niet. Sporters kennen zichzelf meestal heel goed. Wij vonden het ook heerlijk om in het olympisch dorp rond te lopen. Beetje kijken, beetje kletsen. Niet op zoek naar een relatie, maar gewoon rondlopen. De één wil afleiding, de ander wil zich opsluiten op de kamer.”

Van As nuanceert: “Je hebt natuurlijk ook verschil tussen sporters die echt voor een medaille gaan en sporters die vooral meedoen. Die laatste groep heeft vaak ook meer tijd voor andere dingen.” Hoog sluit af: “Ze moet gewoon lekker doen waar ze zin in heeft. Als dit voor haar werkt, helemaal prima toch? We houden het in de gaten.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de sportweek. Deze aflevering staat volledig in het teken van de Olympische Spelen in Milaan, met onder meer aandacht voor de harde crash van Lindsey Vonn en de wisselende prestaties van de Nederlandse schaatsers. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: