Het gedrag van FBI-directeur Kash Patel op de Olympische Winterspelen heeft in de Verenigde Staten een golf van kritiek veroorzaakt. Video's waarin hij de gouden medaille van de Amerikaanse ijshockeyers viert, rechtstreeks in de kleedkamer van het team, verspreidden zich snel op sociale media. Critici beschuldigen de FBI-chef van het misbruiken van zijn dienstreizen voor vermaak.

Op de beelden vanuit de ijshockeykleedkamer is te zien hoe de directeur van de grootste Amerikaanse onderzoeks- en inlichtingendienst bier drinkt met de spelers. Ook giet hij zijn drankje over andere aanwezigen heen. Een van de spelers hing vervolgens zijn gouden medaille om de nek van Patel. Zijn gedrag, evenals de reis naar Milaan zelf, leidde tot een golf van kritiek over het verspillen van belastinggeld aan privéactiviteiten.

BREAKING: CAUGHT IN A LIE!



Kash Patel was accidentally recorded on Team USA’s Dylan Larkin’s Instagram video (now-deleted) celebrating with Team USA in the locker room after the Gold medal game, even though the FBI Assistant Director of Public Affairs claimed it was false when… pic.twitter.com/EGIkc8DNi6 — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 22, 2026

De New York Times benadrukte dat de 'snoepreis' van Patel plaatsvond in een buitengewoon moeilijke periode voor de FBI. Op zondag begon de geheime dienst aan de zaak van een man die werd neergeschoten bij een poging om het presidentiële verblijf in Florida binnen te dringen. Patel plaatste tijdens de finale een bericht op social media, waarin hij verzekerde dat de FBI alle benodigde middelen aan het onderzoek besteedt.

A source sent me this video of FBI Director Kash Patel partying with the US Men's Olympic Hockey team. pic.twitter.com/egjmdhOAF6 — William Turton (@WilliamTurton) February 22, 2026

Bovendien speelt de FBI een belangrijke rol bij het monitoren van terroristische dreigingen uit Iran en van het Mexicaanse kartel Cartel de Jalisco Nueva Generacion. Op zondag werd met steun van Amerikaanse diensten en het leger de leider van dit kartel gedood, wat een golf van geweld veroorzaakte van de leden van de brute bende. Op dat moment zat de FBI-chef dus in Milaan bij de ijshockeyfinale.

Reactie van Patel

Patel gaf in een bericht op social media nog een reactie. "Voor de zeer bezorgde media: ja, ik hou van Amerika en ik was enorm vereerd toen mijn vrienden, de kersverse gouden medaillewinnaars van Team USA, me uitnodigden in de kleedkamer. Dat deed ik om dit historische moment met de jongens te vieren. Het meest geweldige land ter wereld en de meest geweldige sport ter wereld", zo vertelt Patel over zijn uitnodiging.

For the very concerned media - yes, I love America and was extremely humbled when my friends, the newly minted Gold Medal winners on Team USA, invited me into the locker room to celebrate this historic moment with the boys- Greatest country on earth and greatest sport on earth.… — Kash Patel (@Kash_Patel) February 23, 2026

Eerdere controverse

De FBI-chef staat erom bekend dat hij regelmatig voor 'snoepreisjes' het vliegtuig pakt. Zijn reizen hebben in het verleden al meermaals beschuldigingen van misbruik van zijn functie voor vermaak veroorzaakt. Tot de omstreden reizen behoorden vluchten naar Schotland om te golfen, naar een privéboerderij in Texas of naar optredens van zijn partner, countryzangeres Alexis Wilkins.

In januari meldde de New York Times dat Patel tijdens een dienstreis naar Groot-Brittannië zelfs voorstelde om vergaderingen met vertegenwoordigers van de Britse geheime diensten niet op hun hoofdkantoor te houden, maar tijdens Premier League-wedstrijden of een gezamenlijke jetski-trip.