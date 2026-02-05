Het is voor veel topsporters het allerhoogst haalbare: deelnemen aan de Olympische Spelen. Iedereen droomt er van om op dat podium te presteren. Voor een olympiër zou het haar tweede deelname worden in Milaan, maar op het allerlaatste moment besloot Sabrina Simader toch niet deel te nemen.

De Keniaanse Simader schreef in 2018 geschiedenis op de Spelen van Pyeonchang door de eerste olympiër op de Winterspelen uit Kenia te worden. In juli 2025 besloot ze om met sportpensioen te gaan, maar speciaal voor de Spelen van 2026 wilde ze juist weer terugkeren. Waarom is het dan toch niet gelukt?

Comeback mislukt

Simader wijst naar het Nationaal Olympisch Comité van Kenia. Ze voelde onder meer een gebrek aan steun. "Ik probeerde na mijn pensioen in de zomer een comeback te maken, maar helaas liepen de zaken met het NOC niet zoals gepland", vertelde ze aan Olympics.com

Ze voelde niet genoeg steun, terwijl ze er juist vol voor wilde gaan. Ze had immers haar trainingen hervat en flink geld ingezameld om alles te bekostigen. "Helaas doe ik niet mee, want het was de afgelopen maanden en weken een behoorlijke rollercoaster voor me", stelt ze teleurgesteld. Door al het gedoe doet ze daarom niet mee. "Het zou gaaf zijn om weer aan de Spelen mee te doen, maar het is niet gelukt."

Het meest vervelende aan het verhaal? Ze had zich al geplaatst voor het toernooi. Maar door alle problemen met de bond heeft ze toch besloten niet als sporter af te reizen naar Milaan. "Ik kijk er nog steeds naar uit om de volgende generatie te inspireren", zo sluit ze het zo positief mogelijk af.

Op jonge leeftijd naar Oostenrijk

Simader werd geboren in Kenia, maar verhuisde op driejarige leeftijd naar Oostenrijk. Zo verwonderlijk is het dus niet dat ze in aanraking kwam met alpineskiën. Nadat ze in 2016 deelnam aan de Olympische Jeugdwinterspelen, schreef ze in 2018 geschiedenis als deelneemster voor Kenia. Ze droeg bij beide evenementen ook de vlag, niet in de laatste plaats omdat ze de enige deelneemster was voor het land. Dit jaar zal ze alleen als toeschouwer haar opwachting maken.