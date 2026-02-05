De voorbereiding van de Olympische Spelen zijn opnieuw ontsierd door een zware valpartij. De Canadese snowboarder Mark McMorris kwam woensdag tijdens de big air-training op de Olympische Spelen in Livigno hard ten val, waarna hij per slee moest worden afgevoerd door reddingswerkers.

McMorris was woensdag bezig met zijn training op de big air, een snowboardonderdeel waarbij sporters tricks doen op een half pipe. De 32-jarige Canadees kwam echter verkeerd terecht bij een landing, waarna hij volgens meerdere bronnen ruim een minuut roerloos in de sneeuw bleef liggen.

McMorris was nog wel bij kennis. Reddingswerkers waren meteen ter plaatse en voerden hem af doormiddel van een brancard op een slee. De Canadees, die op de vorige drie edities van de Olympische Spelen brons won op het onderdeel slopestyle, werd direct naar het ziekenhuis afgevoerd. Op dezelfde dag mocht McMorris alweer terug naar het olympisch dorp.

Olympische Spelen onzeker

De eerste medische updates over de medaillekandidaat kwamen donderdag. Zo verklaarde zijn trainer tegen verschillende media dat McMorris zich 'goed voelt'. Wel is nog onzeker of de Canadees mee gaat doen aan de kwalificatie van de big air. Deze wordt gehouden op donderdag. Zijn coach verklaart dat ze de beslissing om wel of niet mee te doen kort voor het begin van deze kwalificatie bekend maken. De finale van de big air is al op zaterdag 7 februari.

Verder blikt zijn coach terug op de zware crash, die gebeurde op de olympische half pipe die ruim vijftig meter breed is. "Het ziet er altijd eng uit als iemand zo hard valt, maar alles overwegend gaat het nu goed met hem."

Verleden met zware crashes

Blessures hebben de hele carrière van McMorris getekend. In 2017 liep hij levensbedreigende verwondingen op toen hij na een botsing met een boom zijn kaak en linkerarm brak en zijn milt scheurde. Daarnaast brak hij zijn bekken, ribben en beschadigde hij zijn longen. Toch keerde hij spectaculair terug en verdedigde hij een jaar later in Pyeongchang zijn bronzen medaille op de slopestyle.