Nederland heeft de succesvolste Olympische Winterspelen ooit achter de rug. Met tien keer goud, zeven keer zilver en drie keer brons deed TeamNL het uitstekend, maar ook in andere lijstjes prijkt Nederland hoog na de Spelen.

Nederland eindigde de Olympische Spelen in Milaan op de derde plaats in het medailleklassement. Het is de hoogste eindklassering ooit voor Nederland bij de Winterspelen. Tot dusverre was de vierde plek de hoogste plaats in de medaillespiegel. Dat was in Sapporo 1972. In Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) eindigden de Oranje-sporters als vijfde en in Grenoble (1968), Nagano (1998) en Beijing (2022) als zesde.

Met tien gouden medailles en twintig medailles in totaal waren het voor Nederland de succesvolste Winterspelen ooit. Jens van 't Wout, vlaggendrager bij de openingsceremonie in Milaan, blonk uit met drie gouden en een bronzen medaille.

Medailles per atleet

Kijkend naar bepaalde statistieken staat Nederland zelfs op één qua medailles op de Olympische Spelen. Zo pakte TeamNL het meeste aantal medailles per deelnemende atleet op de Spelen. Als je het aantal medailles dat is gepakt, deelt door het aantal deelnemende atleten, staat Nederland op één met een cijfer van 0.513. Noorwegen volgt wel op de voet met een cijfer van 0.512. De Noren eindigden ook bovenaan het algemene medailleklassement.

Waar Nederland ver vooruit loopt op de rest, is het aantal records dat er is gepakt. In totaal werden er maar liefst acht records verbroken door Nederlanders. Alleen atleten uit de Verenigde Staten (2), Canada (1), China (1) en Italië (1) lukte dat ook. Dat houdt dus ook in dat alle andere deelnemende landen bij elkaar nog niet zo veel records hebben verbroken als Nederland.

Algemene hoogtepunten

In totaal waren het ook de grootste Olympische Winterspelen ooit. 2900 atleten uit 90 verschillende landen deden mee aan maar liefst 116 medaille-evenementen.