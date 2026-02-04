Topsport en liefde gaan soms hand in hand. Zo zijn er namens Nederland een aantal stelletjes actief op de Olympische Spelen; denk aan Joy Beune en Kjeld Nuis en aan Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Er zijn ook topsporters die op hetzelfde geslacht vallen. Deze worden in Milaan in bescherming genomen door de datingapp Grindr.

De datingapp Grindr, die er speciaal is voor mensen die op hetzelfde geslacht vallen, heeft aangekondigd specifieke maatregelen te treffen om homoseksuele sporters op de Olympische Spelen te beschermen.

Homoseksuele olympiërs in bescherming genomen

Zo krijgen olympiërs met een Grindr-account gratis verbeterde privacyfuncties. Zo kunnen zij in Milaan volledig anoniem gebruik maken van de app. Normaliter is deze functie alleen voor meer betalende premium leden. De homoseksuele sporters hebben ook de mogelijkheid om hun profiel op bepaalde locaties te verbergen, berichten te versturen die na een bepaalde tijd verdwijnen en het maken van screenshots van profielen te verbieden.

De reden dat Grindr deze functies aanbiedt aan de olympiërs uit de LHBTIQ+-gemeenschap is om deze in bescherming te nemen. De bijzondere datingapp komt met een verklaring. Daarin schrijven ze: " Tijdens de Olympische Spelen krijgen atleten te maken met een ongekende wereldwijde aandacht, zowel op het podium als daarbuiten. Voor homoseksuele atleten, met name voor degenen die nog niet uit de kast zijn of afkomstig zijn uit landen waar homoseksualiteit gevaarlijk of illegaal is, brengt die zichtbaarheid reële veiligheidsrisico's met zich mee."

Opening Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Milaan-Cortina worden komende vrijdag geopend in het iconische voetbalstadion San Siro. Van 6 februari tot en met 22 februari strijden atleten, hetero-en homoseksueel, om de olympische titels.

