De Winterspelen zijn rampzalig begonnen voor de kunstschaatsster Christina Carreira. De 25-jarige Amerikaan is namelijk aangekomen in Milaan, maar haar kostuum was nog achtergebleven in haar thuisland. "Iedereen is ontzettend onbehulpzaam."

Carreira vertoeft inmiddels al enkele dagen in het olympisch dorp in Milaan, maar haar schaatskostuum is nog steeds zoek. Hierdoor ontstond er grote paniek bij de Amerikaanse, die zich opmaakt om te debuteren op de Olympische Spelen.

'Aangekomen zonder kostuum'

Haar schaatskostuum was namelijk in de Verenigde Staten achtergebleven. Deze zou oorspronkelijk op 26 januari naar Milaan gestuurd worden, maar dat bleef uit. " Ik ben vandaag bij de Olympische Spelen aangekomen zonder mijn kostuums", schreef Carreira toen al op haar Instagram.

' Diepbedroefd en ontzettend teleurgesteld'

De reden van de vertraging van de verzending waren zware winterse stormen bij het centrale magazijn van FedEx in de Amerikaanse stad Memphis. Ondanks dat was de kunstschaatsster niet te spreken over de hulp van de pakketdienst. " We bellen al sinds maandag, en iedereen bij FedEx is ontzettend onbehulpzaam." Ze werd herhaaldelijk verzekerd dat het pakket met de eerstvolgende vlucht zou aankomen. Maar: "Er is geen beweging in de zaak en niemand lijkt te kunnen helpen", zo liet ze weten via Instagram.

Ook Lisa McKinnon, de ontwerpster van Carreira's outfits, mengde zich in de verontwaardiging en maakte via Instagram haar gevoelens duidelijk: "We zijn diepbedroefd en ontzettend teleurgesteld in jullie", zo schreef ze gericht aan FedEx.

Happy end

Uiteindelijk maakte alle commotie op sociale media impact bij de pakketdienst. Zo had McKinnon woendag eindelijk goed nieuws. " Het pakket is gisteravond laat gevonden en wordt vandaag bezorgd." Eind goed al goed voor de Amerikaanse kunstschaatsster.

