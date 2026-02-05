De eerste wedstrijden op de Olympische Spelen zijn woensdagavond afgewerkt en dat zorgde meteen voor opmerkelijke momenten. Nadat het curling al snel vertraging opliep door stroomuitval, eindigde een van de wedstrijden vroegtijdig. Dat kwam door een vreemde actie van de scheidsrechter en dat zorgde voor de nodige verbijstering bij de olympiërs.

De curlingwedstrijd tussen Zweden en Zuid-Korea kende immers een wel heel merkwaardig einde. Voor Zweden was er geen vuiltje aan de lucht door een ruime voorsprong (10-3), waardoor ze al zeker waren van de overwinning. De Zuid-Koreanen feliciteerden de Scandinaviërs, maar toen ontstond er toch wat verwarring.

Fout van scheidsrechter

"Wat is er gebeurd? Hebben ze opgegeven?", vraagt een van de Zweden hardop aan de officials. Vervolgens kijken de nodige hoofdrolspelers wat verbaasd om zich heen. De Zuid-Koreanen hadden immers nog twee 'ends' te gaan. En hoewel ze niet meer konden winnen, hadden ze daar nog wel recht op. De scheidsrechter bleek echter al na de zesde end een einde aan de wedstrijd te hebben gemaakt.

Terugdraaien blijkt niet mogelijk

Omdat de Zuid-Koreanen vervolgens hun krabbel op het formulier over de wedstrijden hadden gezet, was de beslissing ook niet meer terug te draaien. Daardoor eindigde de pot eerder dan eigenlijk de bedoeling was. De Zweden boden nog aan om alsnog het duel te hervatten, maar dat was onmogelijk door de Koreaanse handtekening. En het leek er ook niet op dat de Koreanen erg happig waren om nog even door te Spelen. Zweden had hoe dan ook gewonnen, maar het duel eindigde dus nogal opzienbarend.

Stroomuitval zorgt voor valse start

Het was niet het enige merkwaardige incident bij de curlingwedstrijden. Al vroeg op de woensdagavond gebeurde er nog iets opmerkelijks. Landen waren volop bezig met hun wedstrijd, maar moesten onverhoopt al na een paar minuten stoppen.

De reden? De stroom viel ineens uit. Daardoor werd de zaal waar de curlingwedstrijden plaatsvonden ineens vrij donker en viel ook het scorebord uit. Dat laatste was snel gemaakt, maar het duurde nog even voordat alle lichten weer volledig werkten. Na pakweg een minuut of tien konden de wedstrijden weer worden hervat.

Openingsceremonie is pas vrijdag

Vrijdagavond worden de Olympische Spelen officieel afgetrapt met de openingsceremonie. Dan beginnen de Spelen volgens velen pas 'echt', maar vanaf woensdagavond werden er al curlingwedstrijden gespeeld. Donderdag staan er bijvoorbeeld ook de nodige ijshockeypotjes op het programma. Dat is een bewuste keuze.

Het hele speelschema is namelijk niet goed af te werken als ze pas na de openingsceremonie beginnen. Daarom is er voor gekozen om bij een aantal sporten al alvast wat wedstrijden af te werken.