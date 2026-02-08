Voor Trinidad en Tobago worden de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina in 2026 historisch. De eilandstaat verschijnt daar met een opvallend grote afvaardiging, met als blikvanger een bobsleeteam dat voor het eerst in de geschiedenis aan zowel de twee- als de viermansbob meedoet. Een Caribische stunt op de bobsleebaan, geleid door een man met een bijzonder verhaal.

De centrale figuur is bobsleepiloot Axel Brown. Brown begon zijn sportloopbaan ver weg van sneeuw en ijs. Hij won zilver in taekwondo in Groot-Brittannië, speelde American football op nationaal niveau en rolde pas later het bobsleeën in. Dat deed hij aanvankelijk voor Groot-Brittannië, waar hij vijf jaar actief was als remmer en deelnam aan wereldkampioenschappen.

Radicale koerswijziging

Een olympisch ticket voor Pyeongchang 2018 liep Brown net mis. In plaats van af te haken, koos hij voor een radicale koerswijziging. Hij werd piloot, richtte zijn eigen team Axe Racing op en nam naast zijn rol als atleet ook de organisatie en financiën op zich. Die onafhankelijke aanpak zorgde voor frictie binnen de Britse bond. Brown voelde zich steeds meer een 'buitenstaander' binnen het systeem.

In 2020 begon hij daarom serieus na te denken over zijn dubbele nationaliteit. Dankzij zijn Trinidadiaanse moeder kon hij overstappen naar Trinidad en Tobago. In de zomer van 2021 kreeg hij officieel het staatsburgerschap, waarna alles in een stroomversnelling kwam. In zijn debuutseizoen kwalificeerde Brown zich direct voor de Olympische Winterspelen van Beijing 2022 en vestigde hij daar een nationaal record.

Olympische primeur

In Milaan en Cortina is Brown opnieuw het boegbeeld van de ploeg. Samen met John Shakeel, John De Aundre, Xaverri Williams en Micah Moore verschijnt Trinidad en Tobago aan de start van zowel de tweemans- als de viermansbob. Voor het land is dat een primeur op een Olympische Spelen.

Opvallend is de achtergrond van de ploeg. Meerdere teamleden zijn actief als sprinter in de atletiek, wat perfect aansluit bij de explosieve start die in het bobsleeën cruciaal is. Shakeel heeft zelfs een bijzondere ambitie: hij wil de eerste atleet uit Trinidad en Tobago worden die zowel aan de Zomer- als de Winterspelen deelneemt.

Trinidad en Tobago goed vertegenwoordigd

Naast het bobsleeën is Trinidad en Tobago ook vertegenwoordigd in het alpineskiën, met Emma Gatcliff en Nikhil Alleyne. Daarmee komt het totaal op zeven atleten, een record voor het land op Winterspelen.

De mannenbobwedstrijden worden verreden in het Cortina Sliding Centre in Cortina d'Ampezzo. De tweemansbob staat gepland op 16 en 17 februari, gevolgd door de viermansbob op 21 en 22 februari. Wat de uitslagen ook worden, één ding staat vast: Trinidad en Tobago schrijft in Italië geschiedenis met een Caribisch team, geleid door een man die elders werd afgeschreven, maar op het olympische ijs zijn gelijk kreeg.