Jutta Leerdam weet de gemoederen aan het begin van de Olympische Spelen van Milaan flink bezig te houden. De Westlandse topschaatsster stond eerst in het middelpunt van de belangstelling door haar opmerkelijke aankomst en nu is het haar weigering om met de Nederlandse pers te praten. Erben Wennemars heeft er een opvallende kijk op.

Leerdam haalde de afgelopen week de internationale media nadat ze met een privévliegtuig naar Milaan vloog. Het geeft aan hoe groot de specialiste van de 1000 meter is: ze kan alles net wat anders doen dan haar concurrenten en weet vervolgens ook nog eens alle aandacht op zich gericht.

NOS-interview

Vrijdag zorgde Leerdam voor een flink rel in Nederland door aan te geven niet met de pers te willen praten. Het leverde een officiële klacht op en uiteindelijk sprak ze wél met de NOS. Dat interview verliep vermoedelijk niet helemaal naar wens, want na afloop verdween ze weer zonder de andere verslaggevers te woord te staan.

Marianne Timmer

Ook de Nederlandse schaatsiconen kregen de vraag voorgelegd wat ze van de actie van Leerdam vinden. Marianne Timmer vertelde bij Sportnieuws.nl er gemengde gevoelens over te hebben. "Nu is het weer iets negatiefs, daar zit je gewoon niet op te wachten", aldus de drievoudig olympisch kampioene.

Erben Wennemars

Ook Ireen Wüst en Erben Wennemars werden ernaar gevraagd bij de NOS. Waar Wüst vertelt dat ze vindt dat de interviews erbij horen, denkt Wennemars daar anders over. "Ik vind dat het haar eigen keuze is", aldus de tweevoudig winnaar van olympisch brons in 2006. "Als zij niet wil praten, dan gaat zij gewoon niet praten."

"Het is haar keuze en dat mag ze gewoon doen. We hebben geen afspraken gemaakt dat het moet. Ze wil alleen maar hard schaatsen en als zij dit nodig heeft om hard te schaatsen, dan heb ik daar gewoon vrede mee."

'Die verplichting is er niet'

"De wereld is echt wel veranderd met vier, acht of twaalf jaar geleden", stelt Wennemars over het belang van bijvoorbeeld de NOS. "De dynamiek tussen atleten en de media is veranderd. Ónze rol is veranderd. Ik hoor er best wel veel kritiek op. Ik ga even aan de kant staan van de journalisten en ons eigen ego zit ons ook een klein beetje in de weg. Van 'zij wil niet met óns praten'. Zijn we dan boos op haar of zijn we dan teleurgesteld dat ze ons niet belangrijk genoeg vindt?"

"Ik denk dat dat laatste wel een klein beetje mee speelt. En dan moeten we het anders organiseren, dan moeten we van tevoren afspraken maken met elkaar. Dat iedereen langs moet komen, maar die verplichting is er niet. Vanuit de media leggen wij een eenzijdige verplichting op aan de atleten, vind ik. En dat zegt iemand die gek is op interviews geven, hè."

Leerdam is bijzonder actief op sociale media en heeft onder meer ruim vijf miljoen volgers op Instagram. "Ze heeft een eigen account dat misschien wel veel meer impact heeft dan wij", stelt Wennemars. "En ze komt heus wel langs als ze gewonnen heeft en ook als ze verloren heeft. Die verantwoordelijkheid neemt ze heus wel."

Jake Paul

"Ik heb haar een beetje gevolgd de afgelopen jaren", legt Wennemars uit. "En ik heb gekke sporters meegemaakt, maar die poppenkast die om Jutta Leerdam is, met Jake Paul (haar verloofde, red.), met privévliegtuigen, met media-aandacht, die is zo gek, zo intens, dat ik me ook wel kan voorstellen dat ze zegt: 'Nu even niet, nu ga ik even hard schaatsen'. Het enige dat ze wil is een gouden medaille en daar moet alles voor wijken. Ik denk dat ze daarmee bezig is."