Zwemster Tes Schouten over bijzondere ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima: 'Een beetje ongemakkelijk'

Zwemster Tes Schouten gaat zonder verwachtingen of doelen naar de Olympische Spelen. Ze wil gewoon een leuke tijd hebben in Parijs. En een relaxte sfeer, net als op de Uitblinkerslunch van koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

"Dat was wel leuk", vertelt Schouten aan Sportnieuws.nl over de speciale gelegenheid. Ze werd net als een aantal andere topsporters door het koningspaar uitgenodigd voor de lunch. "In het begin vond ik het wel een beetje ongemakkelijk. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten. Maar uiteindelijk was het allemaal super relaxed en veel minder formeel dan ik dacht."

Ze had er nooit bij stilgestaan dat ze voor zoiets uitgenodigd kon worden. Ze werd dit jaar wereldkampioen op de 200 meter schoolslag, dus zo gek was de uitnodiging niet. De 23-jarige houdt zich niet zoveel bezig met haar prestaties. "Ik hoor ook heel vaak dat ik te nuchter en bescheiden ben", aldus Schouten. "Er zijn al zoveel verwachtingen en er komt al zoveel druk bij kijken. Uiteindelijk denk ik altijd: het is maar zwemmen. Ik doe dat elke dag en ik doe het omdat ik het leuk vind."

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens de Uitblinkerslunch met onder meer Tes Schouten en Joy Beune © ANP

Olympische Spelen

Met die instelling gaat ze ook naar de Spelen. "Parijs is geslaagd als ik het megaleuk heb gehad", zegt Schouten. "Het liefst haal ik natuurlijk een medaille, maar dat wil iedereen daar. Zo makkelijk is dat niet. Anders had ik er al tien liggen."

"Ik ben gewoon heel blij als ik over tien jaar terug kan kijken en denk: wow wat was dat vet. Wat heb ik leuke mensen ontmoet, en leuke herinneringen gemaakt. Tuurlijk zal ik balen als ik niet presteer hoe ik wil, maar daar ga ik over tien jaar niet meer mee zitten."

'Ik kijk nooit zwemmen'

Naar voorbeelden of concurrentie kijkt ze niet in aanloop naar de Spelen in Parijs. "Ik keek vroeger eigenlijk ook nooit zwemmen. Maar ik deed het gewoon altijd en vond het heel leuk."

'Nu kijk ik vooral omdat ik steeds meer vrienden vanuit het buitenland heb. Dan ben ik benieuwd hoe zij het doen omdat ik ze het ook gun. Maar verder kijk ik niet echt zwemmen omdat ik het leuk vind." Ook niet om de concurrentie in de gaten te houden? "Nee, absoluut niet!"