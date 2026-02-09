Na de zware crash tijdens de olympische afdaling is er nieuws over de gezondheidstoestand van Lindsey Vonn. De Amerikaanse topatlete ligt op de intensive care, maar om een heel andere reden dan je in eerste instantie zou denken.

De Amerikaanse superster is geopereerd aan haar linkerbeen en ligt nu, volgens persbureau Reuters, op de intensive care in het ziekenhuis in Treviso. Vonn ligt niet op de intensive care omdat het zo slecht met haar gaat, maar om haar privacy te kunnen waarborgen. Bij supersterren van haar kaliber is dat een normale gang van zaken.

De Italiaanse organisatoren willen niets aan het toeval overlaten en willen er daarom voor zorgen dat voor Vonn alles wordt gedaan. Naast Italiaanse artsen zijn ook haar persoonlijke chirurgen ter plaatse. Maandagmiddag om 12:00 uur volgt er een medische update.

Gescheurde kruisband

Vonn was ondanks een gescheurde kruisband in haar linkerknie, die ze een week geleden had opgelopen, toch in Cortina d'Ampezzo van start gegaan. Daarnaast heeft ze in haar rechterknie een gedeeltelijke titaniumprothese. Tijdens de twee afdalingstrainingen verliep alles zonder moeilijkheden. Vonn ging, net als alle andere atleten, niet voluit, maar zette wel een goede tijd neer.

Maar tijdens de race was die grote hoop op een medaille snel weg. Al na een paar bochten bleef ze met haar rechterarm in de poort haken, verloor ze de controle en klapte ze hard tegen de grond. Met een helikopter werd ze eerst naar het olympisch ziekenhuis in Cortina d'Ampezzo gebracht, en daarna ging het door naar Treviso.

Laatste Winterspelen

Voor de 41-jarige zijn dit de laatste Olympische Spelen van haar carrière. Vonn was speciaal voor de Olympische Spelen teruggekeerd uit haar pensioen. De honger naar een tweede olympische gouden medaille na 2010 was simpelweg te groot. Maar uiteindelijk liep alles anders.