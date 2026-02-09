De zware val van Lindsey Vonn op de afdaling tijdens de Olympische Spelen van Milaan zorgt voor flinke boosheid bij Erben Wennemars. Volgens de voormalig wereldkampioen schaatsen had de Amerikaanse nooit aan de start mogen staan.

“Ik vond dit verschrikkelijk om te zien", vertelt Wennemars. "Echt verschrikkelijk. Ik vond de beelden niet goed en ik ben ook een beetje boos eigenlijk. Ik ben boos op de organisatie, ik ben boos op Team USA, ik vind het onverantwoord, echt onverantwoord dat ze haar van die berg af hebben laten gaan.”

Vonn raakte in de aanloop naar de Spelen zwaar geblesseerd. Maar ondanks een gescheurde kruisband ging zich toch van start. En daar snapt Wennemars helemaal niets van.

'Ze hebben haar opgeofferd'

"Het is een vrouw van 41, die kiest zelf", probeert NOS-presentator Jeroen Stekelenburg iets in te brengen tegen Wennemars, maar die wil daar niks van weten. “Ja, maar het is een vrouw van 41 die geen relatie heeft, die een superster is en waarvan alle sterren over de hele wereld zeggen: go Lindsey, go Lindsey. Ze hebben haar gewoon opgeofferd, ze hebben haar gewoon van die berg afgegooid en het was totaal onverantwoord."

"Alleen maar omdat de sterren moeten leveren en de Olympische Spelen groter zijn dan alles. Ik denk dat ze tegen haar hadden moeten zeggen dat het medisch totaal onverantwoord is. Dat het nergens op slaat om met een gescheurde kruisband van die berg af te gaan. Zeg tegen haar dat ze de grootste afdaler aller tijden is: 'We geven je een prachtige erehaag tijdens de Olympische Spelen, maar je mag niet naar beneden.' Ze had beschermd moeten worden.”

Ireen Wüst

Ireen Wüst laat in de NOS Schaatspodcast blijken er anders in te staan. De zesvoudig olympisch kampioen schaatsen denkt dat Vonn haar lichaam goed kent en dat allerlei tests en trainingen lieten zien dat ze wel degelijk mee kon doen. Wat haar betreft had het net zo goed wel als een sprookje kunnen eindigen.

“Hou toch op”, moppert Wennemars. “Dit had niet goed kunnen gaan, op geen enkele manier. Als je kijkt hoe ze bovenaan stond, hoe ze wankelend door de eerste paar bochten ging en hoe hard ze gevallen is, echt onverantwoord.”

'Een verschrikkelijk beeld'

Volgens Wüst ging het tijdens de training wel goed, maar Wennemars blijft erbij dat het onverantwoord was. Stekelenburg en Wüst zijn ervan overtuigd dat Wennemars zich ook niet tegen zou hebben laten houden in zo’n situatie. “Vanuit haar perspectief begrijp ik het heel goed dat ze gaat", erkent Wennemars. "Want niemand remt haar. Maar het IOC, de dokters hadden moeten zeggen dat het onverantwoord is.”

Volgens Wüst zouden de artsen dat echt wel gedaan hebben als het echt zo was, Wennemars denkt daar anders over: “Die willen ook gewoon dat heldenverhaal zien. Ik hoop dat ze weer normaal kan lopen later, want ik heb dat been erbij zien liggen, ik vond het echt een verschrikkelijk beeld.