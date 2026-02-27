Joy Beune keerde met iets tastbaars terug uit Milaan. De Winterspelen eindigden met een groot succes voor haar vriend Kjeld Nuis, die op zijn 36e nog olympisch brons pakte op de 1500 meter. Beune maakte het van dichtbij mee, al ging ze daarmee in tegen haar principes.

Beune deed op de Spelen mee aan de 3000 meter en ploegenachtervolging. Graag had ze ook op de 1500 meter in actie gekomen, maar op die afstand plaatste zich niet bij het beruchte OKT. In Milaan werd Beune vierde op de 3 kilometer, waardoor ze een nieuwe mentale tik kreeg. Met Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud won de topschaatsster uiteindelijk zilver op de ploegenachtervolging.

Als medaillewinnaar mocht Beune deze week langs bij Paleis Noordeinde, waar de gouden olympiërs werden geridderd. Donderdag volgde nog een huldiging met alle leden van TeamNL in Heerenveen. Daar blikte Beune terug op de enerverende weken in Milaan. "Uiteindelijk ga ik gewoon lekker naar huis met iets tastbaars, een mooie zilveren plak", vertelt ze voor de camera van Schaatsen.nl. "Daar ben ik onwijs trots op."

Emotionele medaille van Nuis

Nadat Beune klaar was in Milaan, kwam haar vriend nog in actie voor zijn - waarschijnlijk laatste - olympische race. Na een zinderend duel met Zhongyan Ning perste Nuis er uiteindelijk brons uit. Beune zag het allemaal voor haar neus gebeuren in het Milano Speed Skating Stadium. "Ik vind het helemaal niet leuk om te kijken, maar ik ben zo onwijs trots dat het hem is gelukt."

Eerder tijdens de Spelen sprak Beune al eerder eerlijk uit niet graag naar races van haar vriend te kijken. Ik ben heel blij dat ik er uiteindelijk wel bij was, dat ik daar op de tribune stond om hem aan te moedigen. Ja het was echt fantastisch", geeft ze ruiterlijk toe. Haar vriend is ook een inspiratiebron. "Hij laat het op zijn 36e ook nog gewoon zien."

WK allround

Beune kan nog wat tastbaars winnen dit seizoen, namelijk de wereldtitel allround. In 2024 werd ze al wereldkampioene, dus verdedigt ze in Thialf haar titel. Beune werd door de KNSB aangewezen voor het prestigieuze toernooi, waardoor ze de NK allround kan overslaan. Door haar naam staat ook een streep. Haar vriend doet ook niet mee in Thialf, waar ook de NK sprint zijn. De veteraan beëindigde meteen zijn seizoen toen hij hoorde dat de schaatsbond hem geen aanwijsplek gaf voor de WK sprint.