Tijdens de Olympische Winterspelen ging het dak er elke dag af in het TeamNL-huis, mede dankzij DJ Joep. De veertigjarige plaatjesdraaier kijkt terug op die mooie tijd en deelt een verhaal over Jake Paul en Jutta Leerdam.

DJ Joep Roelofsen werkt normaal gesproken bij Q Music, maar tijdens de Olympische Winterspelen was hij verantwoordelijk voor de muziek in het TeamNL huis. De DJ maakte geweldige momenten mee en beleefde, samen met Rob Kemps als presentator, meerdere hoogtepunten.

Een van de hoogtepunten was voor Roelofsen zonder twijfel de huldiging op maandag 9 februari. Toen won Jutta Leerdam de gouden medaille op de 1000 meter en Femke Kok pakte op dezelfde afstand zilver. Volgens Roelofsen was de sfeer in het TeamNL huis die dag onbeschrijfelijk. "De vibe die er toen hing, kan ik niet beschrijven. Een dag later zei Rob Kemps dat hij er niet van had kunnen slapen, zo speciaal. En dat is dan iemand die zelf voetbalstadions uitverkoopt", vertelt Roelofsen over die specifieke huldiging tegenover De Limburger.

Jake Paul en Jutta Leerdam in de kleedkamer

Roelofsen maakte ook nog een mooi verhaal mee rondom de supersterren Jake Paul en Jutta Leerdam. Toen de DJ na zijn set in het TeamNL huis even uit wilde rusten, zag hij dat hij zijn kleedkamer niet meer in kon. Roelofsen liep naar zijn kleedlokaal om er vervolgens achter te komen dat Jake Paul en Jutta Leerdam hierin zaten. Dat herkende hij aan het feit dat er twee grote bewakers voor de deur stonden. Erg vond Roelofsen het niet dat hij zijn kleedkamer even af moest staan aan de topsporters.

"Let wel, die topsporters hebben net een topprestatie geleverd, hun medaille opgehaald en de pers te woord gestaan. Het eerste moment om te acclimatiseren is in het TeamNL Huis. In mijn kleedkamer dus. Femke Kok zat gelukkig een kleedkamer verderop", vertelt Roelofsen over het moment met hij de supersterren in zijn kleedkamer aantrof.

NK en WK sprint

Voor Leerdam was de Olympische Spelen haar laatste schaatsevenement van het seizoen. De olymipsch kampioene slaat de WK sprint en NK sprint over.