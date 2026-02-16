Xandra Velzeboer is een tweevoudig olympisch kampioen en dat vierde ze uitgebreid. De Nederlandse shorttrackster pakte maandag haar tweede goud, dit keer op de 1000 meter. Iedereen van TeamNL langs de kant vierde het mee: van bondscoach Niels Kerstholt tot haar zusje Michelle Velzeboer. Bekijk hieronder de mooiste beelden.

Als één grote familie werd het vierde shorttrackgoud deze Olympische Spelen onthaald. Velzeboer dook nadat ze als winnares over de streep gekomen was de kussens in. Daar lag, stond en zat iedereen te wachten. Maar haar aandacht ging allereerst natuurlijk naar haar eveneens shorttrackende zusje Michelle Velzeboer. Die viel in tranen uit in de kwartfinales van de 1000 meter en liet nu weer de emoties de vrije loop. Dit keer was het echter een mix van ongeloof, trots en euforie.

Bron: Eurosport/HBO Max

Bondscoach Niels Kerstholt was de volgende in de rij die de dubbel gouden Velzeboer mocht feliciteren. Dat deden leermeester en pupil met een keiharde high-five. Zijn succes deze Spelen is ongekend. Liefst vier keer goud (Jens van 't Wout won bij de mannen ook al twee gouden plakken) is al binnen en er is kans op meer. Beide aflossingen staan in de A-finales en er zijn nog twee individuele afstanden te rijden.

Ereronde met Nederlandse vlag

Na de festiviteiten rond de kussens kreeg Velzeboer de Nederlandse vlag aangereikt en mocht ze glunderend haar ereronde maken. Met honderden oranje fans op de tribune genoot ze er zienderogen van. Ze zwaaide met een glimlach van oor tot oor naar iedereen die haar naam scandeerde.

Wil je nog eens de gouden finish van Xandra Velzeboer zien? Dat kan hier onder.

