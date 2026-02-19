Wat een zekere medaille moest worden, eindigde in pure ontreddering voor Duitsland. In de teamsprint van de noordse combinatie leek alles perfect op zijn plek te vallen, totdat één val in de diepe Italiaanse sneeuw van Tesero de olympische droom genadeloos in rook deed opgaan.

Na het schansspringen stonden Johannes Rydzek en Vinzenz Geiger er uitstekend voor. Met sprongen van 123 en 122,5 meter bezorgden zij hun land een voorsprong van dertien seconden op de concurrentie. Duitsland begon als leider aan het 2x7,5 kilometer lange langlaufonderdeel en had de regie stevig in handen.

In koers op goud gaat het vreselijk mis

In de hevige sneeuwval bleef het tempo moordend hoog. Noorwegen kwam snel dichterbij, Finland en Oostenrijk sloten aan, waardoor een kopgroep van vijf ontstond. De verschillen bleven klein, waarmee de spanning toenam en iedere seconde en wissel telde.

Het keerpunt volgde in de voorlaatste ronde van Geiger. Hij keek kort opzij, bleef met zijn ski haken in de zachte sneeuw en ging onderuit. De Japanner Ryota Yamamoto, die vlak achter hem reed, kon geen kant meer op en viel mee. Geiger krabbelde overeind, maar ging even later opnieuw tegen de vlakte. In een paar seconden veranderde de koppositie in een achtervolging. Noorwegen, Finland en Oostenrijk schakelden direct een versnelling hoger, sloegen een gat van tientallen meters en dat bleek fataal. Van op koers naar goud naar uiteindelijk geen eremetaal voor Duitsland.

Bekijk hieronder de beelden, bron: Eurosport/HBO Max

'Ik heb hem nog nooit in de sneeuw zien liggen'

Na afloop was de frustratie zichtbaar. Geiger gooide zijn stokken weg en sloeg met zijn vuisten op de sneeuw. "Ik ben nog nooit in een wedstrijd gevallen. Het spijt me enorm. Het is echt jammer. We hebben zo hard gewerkt en dan zo’n domme fout", klonk hij zichtbaar aangeslagen. Voor Rydzek, die bezig was aan zijn laatste Olympische optreden, voelde het einde onwerkelijk. "Het was alsof we uit een droom werden gerukt. We waren volledig gefocust en hadden vertrouwen. Dat het zo eindigt, laat je verbijsterd achter."

Vooraan profiteerde Noorwegen optimaal van de chaos. Oftebro hield in een zinderende eindsprint stand en bezorgde zijn land opnieuw goud, zijn derde van deze Winterspelen. Duitsland zakte terug naar de vijfde plaats en bleef zonder medaille achter. Bondscoach Eric Frenzel sprak van pure pech. "Ik had Vinz nog nooit in de sneeuw zien liggen. Dat het juist hier gebeurt, is extra frustrerend."

Atleet komt met de schrik vrij

De val van Geiger stond niet op zichzelf tijdens een onrustige dag in de noordse combinatie. Eerder op de dag ging het bij het schansspringen al bijna mis door de extreme sneeuwval in Predazzo. Officials waren met bladblazers bezig om de afzet schoon te houden, maar dat leidde tot een opmerkelijk moment.

De Amerikaanse atleet Ben Loomis schampte tijdens zijn sprong op volle snelheid een bladblazer die net iets te laat werd weggehaald. Loomis bleef gelukkig overeind en kon zijn sprong veilig afronden. "Helaas was iemand net iets te laat. Maar ook zij zijn mensen. Zulke dingen kunnen gebeuren", reageerde hij later nuchter.