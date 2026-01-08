Dat mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde programma doen op de Olympische Spelen is al jaren een feit, maar niet op de noordse combinatie tijdens de Winterspelen in Milaan in februari. De Amerikaanse atlete Annika Malacinski geeft de rel die al een tijdje speelt vlak voor de Spelen een nieuwe slinger.

Bij de Noordse combinatie wordt langlaufen en schansspringen gecombineerd tot één klassement. De mannen en vrouwen doen het wereldwijd allebei, maar op de Spelen is het onderdeel alleen voor de mannen olympisch. Dat was overigens tijdens de vorige Spelen in het Chinese Peking ook al zo. Maar nu de wereld vier jaar verder is, is het onbegrip bij de vrouwen alleen maar groter geworden. "Ik kom nog steeds", schrijft de Amerikaanse Malacinski op Instagram, waarbij ze uitlegt waarom ze zo boos is.

'Dit is onacceptabel'

"Women's Nordic Combined is nog steeds uitgesloten van de Olympische Winterspelen. Niet omdat we niet goed genoeg zijn. Niet omdat we er niet klaar voor zijn. Maar omdat het IOC de kansen voor vrouwen steeds blijft ontnemen. Kansen die mannen al decennia hebben. We trainen. We offeren ons op. Wij leveren. Het probleem is niet prestaties, maar politiek. Het is 2026. Dat dit nog steeds gebeurt is onacceptabel. We vragen niet om gunsten. We vragen om gelijkheid."

'Alleen maar vanwege ons geslacht'

Februari, de maand van de Olympische Winterspelen in Milaan, wordt dus voor Malacinski de moeilijkste maand van haar leven. "Wetende dat ik, en zoveel andere vrouwen, volledig in staat zijn om op het hoogste podium in de sport te staan, maar dat alleen vanwege ons geslacht verboden wordt..."

Te jong, te weinig belangstelling en te weinig succes

Volgens Bild wil het Internationaal Olympisch Comitée (IOC) er nog altijd niet aan toegeven. 'Het IOC noemde verschillende redenen voor de beslissing om de vrouwencombinatie niet op te nemen. De sport is nog te jong (de Wereldbeker bestaat pas sinds 2020), de belangstelling van het publiek is te laag en te weinig landen behalen succes.'