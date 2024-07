Franse rivier voor Olympische Spelen nog altijd te vies: organisatie heeft alternatief klaar staan

Het zwemonderdeel op de Olympische Spelen dreigt op laatste moment nog verplaatst te moeten worden. Eigenlijk zou er in de Seine, de rivier die door Parijs loopt, gezwommen worden, maar daar zijn enorme zorgen over.

Als het water in de Seine niet schoon genoeg is, verhuist het zwemonderdeel van de triatlon bij de Olympische Spelen mogelijk naar een andere locatie. Dat hebben de organisatoren vrijdag gezegd. Het zwemonderdeel zou in dat geval worden gehouden in Vaires-sur-Marne, net buiten Parijs.

IOC-baas Thomas Bach wil voor Zomerspelen zelf in Seine zwemmen: 'Hoop dat het niet te koud is' Komende zomer wordt er tijdens de Olympische Spelen in Parijs gezwommen in de Seine. Die rivier was flink vervuild, maar daar is aan gewerkt. Om te bewijzen dat alles schoon is, wil IOC-baas Thoms Bach er in zwemmen.

"Om te garanderen dat het doorgaat, hebben we besloten een reservelocatie in te richten in Vaires-sur-Marne. De locatie wordt al gebruikt voor roei- en kanowedstrijden en voldoet aan alle noodzakelijke eisen voor dit soort evenementen", aldus de organisatie.

Beloftes

De waterkwaliteit van de Seine is al langer een punt van zorg. In april beloofde de Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, dat er schoon water is voor de Spelen. Ze opende twee maanden geleden een zuiveringscentrale bij de rivier de Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine stroomt.

Een triatlon zonder te zwemmen? Tijdens de Olympische Spelen is het een mogelijkheid Deze zomer staan de Olympische Spelen in Parijs op het programma. Eind juli en begin augustus moet er tijdens onder meer de triatlon gezwommen worden in de Seine. Of dat door kan gaan is echter maar de vraag vanwege het vervuilde water in de rivier.

1,4 miljard euro

Die moet ervoor zorgen dat schoon water vanuit de Marne in de Seine komt. De Franse autoriteiten hebben ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuiverings- en regenwatervoorzieningen rond Parijs. Deze week werd bekend dat de waterkwaliteit inmiddels is verbeterd.

Nog drie weken

De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 26 juli.