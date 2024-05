IOC-baas Thomas Bach wil voor Zomerspelen zelf in Seine zwemmen: 'Hoop dat het niet te koud is'

Komende zomer wordt er tijdens de Olympische Spelen in Parijs gezwommen in de Seine. Die rivier was flink vervuild, maar daar is aan gewerkt. Om te bewijzen dat alles schoon is, wil IOC-baas Thoms Bach er in zwemmen.

"Ik heb nog geen uitnodiging ontvangen, maar zodra die er is, doe ik dat graag. Ik hoop dat het niet te koud is", zei Bach in een mediagesprek met onder meer het Duitse persbureau dpa. Er is al heel veel geld besteed aan het verbeteren van de waterkwaliteit van de rivier waarin onder anderen de openwaterzwemmers om medailles strijden.

IOC-voorzitter keurt prijzengeld op Olympische Spelen af Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité is niet blij met het plan van World Athletics om prijzengeld uit te keren voor prestaties op de Olympische Spelen. De atletiekbond reikt dit jaar voor het eerst geldbeloningen uit aan sporters die een gouden medaille winnen.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo heeft aangekondigd, samen met de Franse president Emmanuel Macron en enkele topfunctionarissen van het IOC in de Seine te zullen zwemmen om te bewijzen dat het met de kwaliteit van het water wel goed zit. Dit zou eind juni of begin juli moeten gebeuren. De afgelopen jaren is meer dan een miljard euro uitgegeven om ervoor te zorgen dat het water van de rivier aan de gezondheidsnormen voldoet. Nadat de atleten er de komende Spelen in hebben gezwommen moet de Seine vanaf 2025 weer voor iedereen toegankelijk zijn. Sinds 1923 gold er een zwemverbod.