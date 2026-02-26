Poolse shorttrackster Kamila Sellier zorgde in de kwartfinale van de 1500 meter op de Olympische Winterspelen voor een enorm schrikmoment. Bij een valpartij kreeg ze een schaats in haar gezicht en daarbij liep ze ernstige verwondingen bij op. Ze laat nu op Instagram zien hoe haar oog bespaard bleef.

De beelden van de valpartij brachten een schokgolf teweeg in de schaatshal in Milaan. Er was te zien hoe Sellier in het gezicht werd geraakt door de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold, die ook onderuit ging. Haar schaats ging recht op het oog van de Poolse af.

Sellier bleef vervolgens liggen op het ijs en daarom werd de wedstrijd gestaakt. De shorttrackster werd meteen afgeschermd met doeken en behandeld. Ze had verwondingen in haar gezicht opgelopen en die werden meteen gehecht. Daarna werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis.

Daar bleek dat Sellier ook botschade in aan haar gezicht had opgelopen en dat haar ooglid was verwond. Maar haar oog zelf was niet beschadigd. De 25-jarige laat via Instagram zien hoe dat kan.

Bril redde haar oog

Alle shorttracksters zijn verplicht om een beschermingsbril te dragen, maar sommigen kiezen ervoor om hun hele gezicht te bedekken met een vizier, zoals Xandra en Michelle Velzeboer. Dat had Sellier niet, maar ze is haar bril enorm dankbaar. Op de beelden die ze deelt is te zien dat er een flinke kras op het glas voor haar linkeroog zit. "De bril die waarschijnlijk mijn oog heeft gered", schrijft ze erbij.

i De beschadigde bril van Kamila Sellier. Instagram

Weer thuis

Ze deelt ook een reeks foto's van haar thuiskomst, waarbij ze werd overladen met bossen bloemen om steun te betuigen na haar val. Ze schermt haar gewonde oog op de foto's nog steeds af. Maandag kon ze die pas voor het eerst openen en mocht ze het ziekenhuis in Milaan verlaten.

Haar behandeling is echter nog niet klaar. Er worden in Polen nog tests uitgevoerd en Sellier moet volgende week ook nog terug naar het ziekenhuis in Milaan, waar de behandeling is gestart.