Poolse shorttrackster Kamila Sellier zorgde op de Olympische Spelen in Milaan voor een groot schrikmoment. Ze kreeg bij een valpartij op de 1500 meter een schaats in haar gezicht en hield daar vervelende verwondingen aan over. Ze is inmiddels thuis, maar nog niet van ziekenhuisbezoeken af.

Sellier kwam in botsing de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold. Ook de Italiaanse Adrianna Fontana ging onderuit. Ze kreeg een schaats in haar gezicht, vlak onder haar oog. Na de val bleef ze op het ijs liggen en werd ze afgeschermd met doeken. Sellier werd op dat moment al gehecht en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Daar bleek ze ook schade aan een bot in haar gezicht te hebben opgelopen en een wond heeft aan haar ooglid en haar wang. Er werd geen beschadiging aan haar oog ontdekt. Het oog was wel erg verdikt en het lukte haar maandag pas voor het eerst die weer te openen. Ze mocht toen ook het ziekenhuis verlaten en keerde terug naar haar thuisland.

Tests en terugkeer naar Milaan

Maar daarmee is haar blessure nog niet verholpen. Poolse chef de mission Konrad Niedźwiedzki geeft een update over de situatie van Sellier. "We wachten nu de verdere tests af", zegt hij. "We hebben volgende week weer een afspraak in Milaan, waar de behandeling is begonnen."

"Maar we willen alles ook laten checken in Polen", vervolgt hij. "We hebben hier in het land de beste medische specialisten, ook voor sporters."

Liefde en steun

Sellier kreeg veel steun na haar val op de 1500 meter. Op haar Instagram Story deelt ze een foto van een bos bloemen die ze heeft gekregen. Ze bedankt iedereen voor alle liefde. Het is nog niet bekend hoe lang haar revalidatie zal zijn. Sellier heeft wel ervaring met dergelijke blessures, want ze heeft al een litteken in haar gezicht van een eerdere val.