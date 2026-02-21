De crash van Finley Melville Ives tijdens de halfpipe in het alpineskiën zorgde vrijdag voor een schok in de skiwereld. Een dag later is er gelukkig goed nieuws over de Nieuw-Zeelander. Zijn situatie is inmiddels stabiel.

De crash van Melville Ives vond plaats tijdens de tweede run van de halfpipe-finale bij het freestyle skiën. De Nieuw-Zeelander ging tijdens zijn eerste run al onderuit, waardoor hij in run twee risico's moest nemen. Halverwege de half-pipe sprong Melville Ives zo'n vijf meter boven de halfpipe uit, maar bij zijn landing ging het mis. De ski van de negentienjarige atleet schoot uit en de skiër kwam hard op de sneeuw terecht, waarna hij roerloos bleef liggen.

Veel fans en betrokkenen rondom Melville Ives zagen de crash en waren geschokt na de val. Teamgenoten moesten hun tranen bedwingen en ook zijn hele familie stond langs de kant te kijken. Melville Ives werd uiteindelijk met een brancard van de sneeuw gedragen, maar het werd niet direct bekend gemaakt hoe zijn gezondheid eraan toe is. De Nieuw-Zeelander was na zijn val buiten bewustzijn, maar inmiddels is hij dat gelukkig wel.

Op de Instagram van het wintersportteam van Nieuw-Zeeland wordt een update gegeven over de situatie van Melville Ives. "Wij denken aan onze vriend Melville Ives, die inmiddels weer stabiel en positief is. Hopelijk gaat je revalidatie voorspoedig vriend", luidt de caption bij een aantal foto's van het olympische avontuur van Melville Ives.

Cam Melville Ives

Een van de familieleden die langs de kant stond te kijken bij de crash van Melville Ives, was zijn tweelingbroer Cam. Hij was zelf ook actief op de Olympische Spelen en ook op het onderdeel halfpipe, maar dan bij het snowboarden. In de finale eindigde de Nieuw-Zeelander Cam Melville Ives als twaalfde, waardoor hij niet in de buurt kwam van de medailles.