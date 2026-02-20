Het freestyle ski-onderdeel halfpipe is vrijdag opgeschrikt door een heftige val van medaillekandidaat Finley Melville Ives. De Nieuw-Zeelander ging hard onderuit en bleef roerloos liggen, waardoor zijn teamgenoten in tranen waren.

Het moment met Melville Ives gebeurde tijdens de tweede run van het onderdeel halfpipe bij het freestyle skiën. De Nieuw-Zeelander was een kanshebber voor de medailles, maar tijdens zijn eerste run ging het ook al mis. Toen viel Melville Ives, waardoor hij wist dat hij in run twee risico's moet nemen. Halverwege de run deed de negentienjarige skiër dit ook met een enorm hoge sprong, waarbij hij meerdere trucs deed en zo'n vijf meter boven de halfpipe uit kwam. De landing mondde echter uit op een debacle.

Terwijl zijn hele familie langs de kant stond te kijken, schoot de ski van Melville Ives uit bij zijn landing. De Nieuw-Zeelander kwam hard in de sneeuw terecht en bleef roerloos liggen. Medische teams renden direct de baan op om Ives te komen helpen. Na zeven minuten behandeling werd Melville Ives op een brancard van de sneeuw afgehaald voor verder onderzoek, terwijl hij een luid applaus kreeg van het aanwezige publiek.

Zorgen bij betrokkenen

Na de val waren de zorgen rondom Melville Ives erg groot. Zo werd zijn coach gefilmd die met een bezorgde blik aan de telefoon zat. Ook zijn familie en teamgenoten waren in tranen. Het is onbekend hoe het er nu voor staat met de gezondheid van Melville Ives. De tweelingbroer van de skiër was ook aanwezig tijdens de val. Campbell Melville Ives deed eerder deze Winterspelen al mee aan de halfpipe bij het snowboarden, waar hij twaalfde werd.