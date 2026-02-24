De Nederlandse medaillewinnaars op de Winterspelen worden dinsdag in het zonnetje gezet. Jutta Leerdam. Jens van 't Wout, Femke Kok en vele anderen melden zich in Den Haag voor een bijzondere dag, met onder meer een aantal toespraken en een ontmoeting met de koning en koningin.

In de Glazen Zaal in Den Haag worden de olympische medaillewinnaars in het zonnetje gezet. Dat gebeurt door onder meer kersverse premier Rob Jetten en chef de mission Carl Verheijen, onder wiens leiding TeamNL twintig medailles won en als derde eindigde op de medaillespiegel. Dat was een record voor de Winterspelen, nadat Nederland anderhalf jaar geleden al de beste prestatie op de Zomerspelen beleefde met een zesde plaats op de medailleranking.

De olympiërs kwamen dinsdagochtend aan in Den Haag bij de Glazen Zaal. Onder meer Jutta Leerdam en de broertjes Jens en Melle van 't Wout werden door de aanwezige fotografen op de gevoelige plaat gezet.

i Jens en Melle van 't Wout © ANP

Lovende woorden van Rob Jetten

In de Glazen Zaal stond premier Jetten de olympiërs te woord. In zijn speech stond hij met name stil bij de medailles van Femke Kok, Jutta Leerdam. Jens en Melle van 't Wout en die van Jorrit Bergsma. Al vergat hij de rest natuurlijk ook niet. "Jullie hebben heel Nederland laten stralen en ons allemaal ongelooflijk trots gemaakt. Dankjewel."

Later vandaag gaan de olympiërs, die grotendeels maandag terugkeerden naar Nederland, nog naar Paleis Noordeinde. Daar ontvangen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia de winnaars van goud, zilver en brons.

De onderstaande olympiërs wonnen een of meerdere medailles op de Winterspelen: Femke Kok. Jutta Leerdam. Antoinette Rijpma-de Jong, Jorrit Bergsma, Marijke Groenewoud, Xandra Velzeboer, Jens van 't Wout, Teun de Boer, Melle van 't Wout, Friso Emons, Itzhak de Laat, Jenning de Boo, Merel Conijn, Joy Beune en Kjeld Nuis.