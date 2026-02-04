Marijke Groenewoud is de enige Nederlandse schaatsster die tijdens de aankomende Winterspelen in actie komt op vier verschillende onderdelen. Hierdoor maakt zij kans om een prestigieus record van schaatsicoon Irene Schouten te verbreken. Een andere schaatsgrootheid ziet dit echter niet gebeuren. "Ik twijfel nog."

Schouten zette tijdens de Winterspelen van 2022 in Peking een wereldprestatie neer. De inmiddels gestopte schaatsster won drie gouden medailles en een bronzen. Hierdoor is ze de enige Nederlandse schaatsster met drie olympische titels op één Spelen.

'Ik twijfel nog'

Na een geslaagd OKT heeft Groenewoud vier olympische startbewijzen verzameld: op de 1500 meter, 3000 meter, massastart en ploegenachtervolging. Daardoor werd er in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud de volgende stelling opgeworpen: Marijke Groenewoud treedt in de voetsporen van Irene Schouten.

Schaatsicoon Marianne Timmer reageert op de stelling. Zo gaat ze de kansen voor Groenewoud op goud voor iedere afstand langs. "Joy Beune pakt de drie kilometer, dus dat is geen goud voor Marijke. Over de ploegenachtervolging twijfel ik nog. Massastart pakt ze wel goud. En op de 1500 meter denk ik niet dat ze wint. Dus niet in de voetsporen van Schouten", zo concludeert de drievoudig olympisch kampioene.

Bekijk hieronder de aflevering van Dromen van Goud met Marianne Timmer, waarin ze uitgebreid vooruitblikt op de Olympische Spelen in Milaan. Tekst gaat verder onder de video.

'Toch een ander spelletje'

Toch is Timmer groot fan van de 27-jarige Groenewoud. "Wellicht op de volgende Spelen. Ze blijft natuurlijk een fantastische schaatsster." Alleen denkt ze dat de pupil van Jillert Anema net te kort komt om het prestigieuze record van Schouten te evenaren in Milaan. "Ze piekt vaak ook het juiste moment. Maar het zijn nu de Spelen en dat blijft toch een ander spelletje."

