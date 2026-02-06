Binnen het Italiaanse curlingteam bij de vrouwen is een forse rel ontstaan. Angela Romei is woedend dat ze niet mee mag doen aan de Olympische Spelen nadat ze haar plek kwijt raakte aan de dochter van een directeur van het Italiaanse curlingteam.

Het curlingtoernooi bij de vrouwen zal van start gaan op 12 februari, maar de rel binnen de Italiaanse ploeg siddert nog altijd na. Een van de hoofdpersonen is Angela Romei. De 28-jarige speelster loodste Italië vorig jaar nog naar een prachtige vierde plaats op het WK, maar dit jaar werd ze uitgesloten van het team dat mee mocht doen aan de spelen. De negentienjarige Rebecca Mariani werd wel meegenomen en dat vindt Romei een vorm van discriminatie.

Dat komt omdat Mariani de dochter is van Marco Mariani. Hij is de technisch directeur van het Italiaanse curlingteam. Daarnaast heeft de negentienjarige Mariani nog geen enkele internationale ervaring. Romei is woedend en denkt dat Mariani alleen door haar achternaam is opgeroepen voor het olympische team. Inmiddels heeft ze een klacht ingediend bij het internationale sporttribunaal met als doel dat de beslissing om Mariani op te roepen per direct wordt teruggedraaid, zodat zij de plaats in kan nemen in het olympische curlingteam.

'Ik ben echt gebroken'

In Italiaanse media reageerde Romei al op de aanstelling van Mariani en legde ze haar punt al haarfijn uit. "Ik ben echt gebroken. De directeur vertelde me dat het zijn besluit was en dat zijn dochter, die nog geen internationale wedstrijd heeft gespeeld, werd opgeroepen", vertelde een balende Romei over de situatie. Het internationaal sporttribunaal (het CAS) gaat zich nu buigen over de situatie en zal snel met een besluit komen. Mocht Mariani uitgesluiten worden van deelname, dan zal Romei als eerste reserve automatisch haar plaats innemen.