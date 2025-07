Fenna Stallen (14) heeft op zeer jonge leeftijd al een prestigieuze gouden plak veroverd. Ze won met het Nederlandse gemengde team het onderdeel compound bij de Europese Grand Prix op Papendal.

Stallen vormde een koppel met de 21-jarige Stef Willems. Ze rekenden af met het Italiaanse koppel Giulia di Nardo en Marco Seri. "Het ging best wel lekker", zegt Stallen tegen de NOS. "Ik stond er eigenlijk wel vol vertrouwen. In mezelf, maar ook in Stef en het team. Bij mij ging het best wel soepel." Ze wonnen met 153-149.

Compound op de Olympische Spelen

Het onderdeel compound was nog geen olympisch onderdeel. Bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles debuteert het onderdeel op de agenda. Stallen droomt er al van.

"Dat is wel waarvoor ik aan het werken ben. Ik denk dat ik een van de kanshebbers ben om erheen te gaan. Bij het senioren-NK ben ik tweede geworden en ik sta ook tweede op de Nederlandse ranglijst. Dus ik denk dat er wel een kans is."

Wat is compound?

Willems legt uit wat compound inhoudt: "Ik denk dat compound het meest technische onderdeel is van het boogschieten. De bogen zijn het modernst. Technologische ontwikkelingen zijn erin gestopt om ze nog sneller en accurater te maken." Stallen zegt: "Er komt veel precisie bij kijken, snelheid en focus."

Klik

Fenna Stallen is eerder in 2025 tijdens zowel het NK indoor en outdoor boogschieten Nederlands Onder 18 kampioen geworden. Op haar account op TikTok heeft ze een fragmentje gedeeld van haar gouden wedstrijd.

Mixed team gold 🥇🥇🥇🥇🥇This week, I was allowed to compete for the Netherlands on behalf of @TeamNL at the Grand Prix in Arnhem. Because I qualified as the best Dutch woman, I was allowed to shoot the mixed teams together with @Stef Willems. From the first training session, the bond felt good, and we were rewarded with a gold medal. It was a really good training for next week at the European youth cup!

Ze schrijft erbij (in het Engels): "Goud bij het gemengde team. Deze week mocht ik meedoen namens Nederland bij de Grand Prix. Ik was de beste Nederlandse vrouw en daarom mocht ik met Stef Willems het Nederlandse duo vormen. Vanaf de eerste trainingssessie hadden we een klik. We werden beloond met een gouden plak. Het was ook een prima training voor de Europese jeugdkampioenschappen van volgende week. Dankzij mijn geweldige materiaal kon ik dit debuut maken."