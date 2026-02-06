De openingsceremonie van de Olympische Spelen zorgt altijd voor veel spektakel. Ex-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As weten daar alles van, al moesten ze wel altijd van afstand toekijken. Dat leverde de nodige irritatie op, vooral over het pak dat ze moesten dragen.

Vrijdagavond vindt de openingsceremonie van de Winterspelen in Milaan plaats, maar schaatstopper Joy Beune, Femke Kok en Jutta Leerdam zijn daar niet bij. Hoog en Van As weten hoe dat voelt. "Er is natuurlijk een protocol. In ieder geval toen wij nog hockeyden was er een protocol: als je binnen 48 na de openingsceremonie moest spelen, mocht je niet meelopen", vertelt Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast.

"Wij hadden elke keer dat we de dag daarna, of in ieder geval binnen die 48 uur moesten hockeyen, dus dat we niet mochten meelopen" "Alleen in Rio niet", vult Van As aan. Ze moesten het spektakel dus vaak missen.

'Bloedheet en super vochtig'

"Ik weet nog wel dat we in Peking met het hele TeamNL in dat pak op de foto moesten", vertelt Hoog. Dat zorgde voor de nodige irritatie. "Weet je nog dat Fatima (Moreira de Melo, red.) hem toen binnenstebuiten had aangedaan? Zo lekker recalcitrant." Dat kan Van As zich nog wel herinneren. "Nee maar sorry, heel even over dat pak nog. Het was bloedheet, super vochtig in China en dat pak was lichtgrijs."

"Elk druppeltje zag je daar in", vervolgt Hoog. "Het was een lange broek een blouse en een blazer. Nou sorry hoor", zegt haar oud-teamgenoot. "Ja, bloedheet. Echt niet over nagedacht", reageert Hoog. "Dan kom je toch uit een ei? Als je dat maakt", zegt Van As.

"Maar goed, we moesten dus met al die sporters van TeamNL op de foto en ik denk dat 90 procent daarna het dorp uitliep richting die openingsceremonie en wij stonden daar als lulletjes rozenwater van: 'Doei, wij gaan lekker binnen voor de tv kijken'", maakt Hoog haar verhaal af. "Gelukkig konden we wel nog het vuurwerk zien die avond, live vanaf het balkon. Maar verder zat je gewoon binnen naar iets te kijken wat natuurlijk geweldig was."

Lang wachten

Van As snapt wel waarom ze er niet bij mochten zijn. "De reden is natuurlijk dat zo'n openingsceremonie heel lang duurt. Je staat uren op je benen. Maar zelfs zittend kijken, want wij hadden toen van die zitzakken, vond ik al erg lang duren. Want je zit natuurlijk te wachten. Er zijn wel coole optredens en zo, maar het leukste is als je de Nederlandse equipe binnen ziet komen lopen met degene die de vlag zwaait. Ja, sorry. Dat duurt láng."

Luister de podcast

