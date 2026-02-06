De Olympische Spelen gaan vrijdag officieel van start met de openingsceremonie in Milaan. Maar niet alle Nederlandse olympiërs zullen daarbij aanwezig zijn. Toppers Jutta Leerdam, Femke Kok en Joy Beune slaan de gelegenheid over. Schaatsicoon Marianne Timmer snapt die keuze wel. Ze bedankte zelf ook voor de eer.

Timmer was met drie olympische gouden medailles erg succesvol op de Winterspelen. Ze was onderdeel van TeamNL in Nagano (1998), Salt Lake City (2002) en Turijn (2006). Maar ze was nooit aanwezig bij de openingsceremonie. "Zelf gaf ik er absolute voorkeur aan om voor het sportieve te gaan. Dus ik vind dat ballast. Te lang staan, hangen, wachten. Ik bedank daarvoor", vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Kok, Beune en Leerdam maakten dezelfde afweging maar de meeste ateleten zijn er gewoon bij in San Siro. "De anderen hechten daar wel waarde aan. Ik heb het persoonlijk niet", vervolgt Timmer.

Bijzonder gezelschap

De ceremonie belooft voor een hoop spektakel te zorgen. Zo treedt de legendarische Italiaanse zanger Andrea Bocelli op. Maar ook nu gaat Timmer niet als toeschouwer naar het stadion. Zij zal in bijzonder gezelschap naar de uitzending op tv kijken.

"Ik ga met de Legends naar TeamNL Staatsloterij-huis. Er is een lunch georganiseerd met allemaal oud-sporters. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want ja, dat is ook een reünie. Het is ook vaak zo dat je een lange tijd met elkaar optrekt." Onder anderen schaatsiconen Mark Tuitert en Erben Wennemars zullen aanschuiven. "Er worden ook allemaal sporters ingevlogen. Ik heb geen lijst gezien. Ik weet niet of ze er allemaal aanwezig zijn, maar je hebt met heel veel mensen natuurlijk heel lang opgetrokken."

Na hun schaatscarrière gingen ze echter allemaal hun eigen weg. "Dus het is superleuk omdat je toch die tijd met elkaar hebt doorgebracht. Ja, dat je daar dan gewoon weer met elkaar over kan praten."