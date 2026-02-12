Heftige beelden vanuit Livigno op woensdagmiddag. Snowboardster Liu Jiayu ging keihard onderuit tijdens de kwalificatie van de halfpipe. De Chinese bleef even roerloos op de grond liggen en moest uiteindelijk op een brancard worden weggedragen.

De 33-jarige Liu gold nog als één van de outsiders voor een medaille op het onderdeel halfpipe. In 2018 pakte de Chinese de zilveren plak, waardoor ze met vertrouwen afreisde naar Italië. Daar ging het in de tweede run van de kwalificaties echter goed mis.

Harde val

Tijdens de reeks achtereenvolgende trucs ging het mis bij de derde trick. Liu maakte een fout bij de landing van een moeilijke 900-draai, waardoor de voorkant van haar snowboard in de sneeuw bleef halen. Het resultaat was dat de Chinese keihard naar de grond werd gekatapulteerd en hard terecht kwam op haar nek. Het publiek in Livigno werd er meteen doodstil van.

Medici stormden zich op de snowboardster af, terwijl de rest van de kwalificatie tijdelijk werd stilgelegd. Uiteindelijk werd Liu op een brancard weggedragen met een ogenschijnlijk zware blessure. Na een onderbreking van tien minuten ging de kwalificatie weer verder alsof er niets was gebeurd.

'Niks ernstigs aan de hand'

Vrijdagochtend reageerde de hoofdpersoon vanuit het ziekenhuis zelf voor het eerst. "Ik ben net klaar met een aantal controles in het ziekenhuis en ik heb gelukkig goed nieuws. Er is niks ernstigs aan de hand", plaatst Liu bij een selfie in het ziekenhuis. De Chinese mag zich in haar handen knijpen dat er niks ernstigs is.

Voor Liu is het overigens niks nieuws om hard te vallen. De doorgewinterde atlete, die dit jaar aan haar vijfde Olympische Spelen deelnam, heeft in haar carrière al meerdere breuken gehad. Bovendien moest ze ook al drie keer onder het mes voor een ingrijpende schouderoperatie. Hoe het precieze herstel van de ervaren snowboardster eruit ziet, is nog onbekend.

Monsterscore

Ondanks de harde val van Liu kende de kwalificatie van de halfpipe bij de vrouwen een aantal spectaculaire runs. De Amerikaanse Chloe Kim won de eerste run met een absolute monsterscore van 90.25 punten. De tweede run werd een prooi voor Sara Shimizu uit Japan (87.50 pt.). Donderdagavond staat de finale op het programma, waarin drie runs de medailles gaan verdelen.